Pluis en de kikker

„Dit is mijn kater Pluis, van bijna een jaar”, vertelt Julia Handgraaf (22) uit Den Helder. „Mijn vriend zat in de achtertuin en riep dat Pluis een kikker te pakken had. Dus ging ik snel naar buiten, want het was de eerste prooi die ik hem zag vangen en daar wilde ik dolgraag een foto van maken. Uiteindelijk heb ik er denk ik wel honderd geschoten. Ik zat bijna onder de stoeptegels om het een beetje mooi in beeld te krijgen. Dit was een lucky shot.”

„Pluis gooide de kikker alle kanten op”, zegt Julia, die een studie Maatschappelijke zorg heeft afgerond en nu een opleiding Persoonlijk begeleider volgt. „Hij heeft er een hele tijd mee zitten spelen, was helemaal blij. Mijn vriend riep dat ik ’m snel moest afpakken. Maar ik vond het een veel te mooi tafereel; dat wilde ik toch echt eerst even vastleggen.”

„Dat ‘vangen’ moet je trouwens wel tussen aanhalingstekens zetten, want de kikker was volgens mij al een aardig tijdje dood voordat Pluis ’m te pakken had. Maar dat maakte de lol er niet minder om. Toen ik genoeg foto’s had gemaakt, heb ik de kikker weggehaald: als Pluis ’m zou opeten zou dat volgens mij behoorlijk ongezond zijn.”

Verlanglijstje

„Ik maak altijd al mijn foto’s met de telefoon. Een digitale camera staat wel hoog op mijn verlanglijstje, maar die heb ik nog niet. Best duur, hè. Ik fotografeer vrij veel. Mooie gebouwen, mooie lichtval, dingen in de natuur. En mooie luchten. Die hebben we hier veel, want we wonen vlak bij zee.”

De mooiste bewaren

„Nee, mijn beroep zal ik er nooit van maken, daar ben ik niet technisch genoeg voor en daar heb ik geen geld genoeg voor. Gewoon, als hobby een heleboel foto’s maken. En dan de mooiste bewaren om later nog eens terug te zien. Dat is waar foto’s voor bedoeld zijn, toch?”

