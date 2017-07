Opnieuw geen akkoord over hereniging Cyprus

Het is de Grieks- en Turks-Cypriotische delegaties wederom niet gelukt tot een akkoord te komen over een hereniging van het verdeelde eiland. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten in een persconferentie na de laatste onderhandelingsronde in Zwitserland.

Het vasthouden aan het recht op militaire interventie door de Turks-Cypriotische delegatie en de uitruil van grondgebied zouden breekpunten in de onderhandelingen zijn geweest. Dat laat een anonieme functionaris, die bij de gesprekken betrokken was, weten aan AP. Het is onduidelijk of en wanneer nieuwe onderhandelingen zullen worden opgestart.

Hiermee komt voor alle partijen een onbevredigend einde aan de onderhandelingen, die eerder dit jaar nog zo veelbelovend leken. Tegenover Reuters verklaart Guterres:

“Het spijt me enorm dat ik u, ondanks de zeer sterke toewijding en betrokkenheid van alle delegaties, moet zeggen dat de conferentie over Cyprus zonder akkoord is afgesloten. Dat betekent niet dat er geen andere initiatieven kunnen worden ontwikkeld om het Cyprus-probleem aan te pakken.”

Cyprus is sinds 1974 verdeeld in een zuidelijk, overwegend Grieks deel, en een noordelijke deel waar vooral Turken wonen. Dat jaar viel Turkije Cyprus binnen, als reactie op een Grieks-Cypriotische staatsgreep op het eiland. Het zuidelijke deel wordt erkend door de internationale gemeenschap, het noordelijke deel alleen door Turkije zelf.

Gesprekken in 2015 hervat

In 2015 werden de onderhandelingen tussen de leiders van Grieks- en Turks-Cyprus na een onderbreking van acht maanden hervat. De verkiezingsoverwinning van de gematigde Mustafa Akinci als leider van de Turks-Cyprioten lag hieraan ten grondslag. Het was elf jaar geleden dat er door de partijen serieus over een federaal Cyprus werd onderhandeld.

Afgelopen januari spraken de VN nog van “historische” vorderingen in de onderhandelingen. Toen werd er voor het eerst gesproken over gevoelige kwesties als de uitruil van grondgebied.