Limburgse terreurverdachte weer vrij

Een 38-jarige Syriër uit Brunssum, die twee weken aangehouden werd wegens mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf, is weer vrijgelaten. Hij is volgens het Openbaar Ministerie ten onrechte in verband gebracht met terrorisme.

De man, die sinds 2014 een verblijfsvergunning heeft, werd aangehouden in zijn woning. Daar werden een laptop, mobiele telefoons, andere gegevensdragers en documenten in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachte activiteiten van de Syriër begon een week voor zijn arrestatie na informatie van de AIVD. Vanwege de ernst van de verdenking werd de man aangehouden. “Met het oog op de veiligheid kon geen risico worden genomen”, aldus het OM.

Aanvullende informatie

Het strafrechtelijk onderzoek en aanvullende informatie van de AIVD heeft uitgewezen dat hij niet betrokken is bij terrorisme. Eigenlijk zou de man nog een week in voorlopige hechtenis moeten doorbrengen, maar de officier van justitie besloot de man vrijdag al in vrijheid te stellen.

Het OM zal in overleg met de advocaat van de Syriër een schadevergoeding bepalen.