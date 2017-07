Nu het kalifaat uiteen valt in Irak en Syrië lijkt IS het strijdtoneel te verplaatsen naar de regio Zuidoost-Azië. Dat is te zien in Marawi in de Filippijnen, waar al honderden doden vielen in de strijd tussen leger en jihadi’s van de aan IS gelieerde groep Maute. Volgens de Filippijnse regering zijn 349.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Let op: deze serie bevat schokkende beelden.