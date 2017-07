Illegaal migrantenkamp Parijs ontruimd

De Franse politie is vrijdagochtend begonnen met de evacuatie van ruim tweeduizend migranten die verbleven in een illegaal kamp in Noord-Parijs. De ontruiming verloopt rustig, meldt de politie volgens AFP. In het verleden werden er al meerdere keren kleinere groepen migranten geëvacueerd.

Het gaat om 2.000 tot 2.500 migranten die vooral afkomstig zijn uit Soedan, Eritrea en Afghanistan. Zij verbleven in de buurt van het officiële kamp bij Porte de la Chapelle, in het noorden van Parijs. Naar schatting komen dagelijks zo’n honderd migranten aan bij dit overvolle kamp. Een woordvoerder van de Parijse politie laat tegenover AFP weten:

“Deze illegale kampen vormen een risico voor de veiligheid en gezondheid van zowel de migranten als de lokale inwoners.”

Bij de ontruiming zijn 350 politieagenten en andere functionarissen betrokken. Migranten worden met bussen naar een tijdelijk onderkomen, zoals een gymzaal, gebracht. NRC-correspondent Peter Vermaas over de situatie in Parijs:

“Er blijven migranten naar Parijs komen die via Calais Engeland hopen te bereiken. Omdat in Calais geen asiel kan worden aangevraagd, komen veel migranten bovendien terug naar Parijs. Velen slaan een tent op in de buurt van het officiële kamp, in de hoop er te mogen blijven.”

Plan asielaanvragen

De Franse president Emmanuel Macron heeft minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb gevraagd een plan te presenteren waarmee de behandeling van asielaanvragen moet worden versneld. Het doel is om binnen zes maanden te beslissen of een asielaanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Na de ontruiming van de vluchtelingenkampen rondom Calais eind vorig jaar, werd Parijs de plaats waar de meeste migranten terechtkomen.