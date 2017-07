‘Kind van Gitmo’ ontvangt miljoenen dollars schadevergoeding

Canada heeft vrijdag formeel excuses aangeboden aan Omar Khadr en een schadevergoeding uitgekeerd van 10,5 miljoen Canadese dollar (omgerekend 7,15 miljoen euro). Dat meldt persbureau Reuters.

Khadr, een Canadees van geboorte, werd op 15-jarige leeftijd opgepakt in Afghanistan na een vuurgevecht met Amerikaanse soldaten. Hij verbleef meer dan tien jaar op Guantánamo Bay.

Marteling en schuldbekentenis

In 2010 bepaalde het Canadese Hogergerechtshof dat Canada de rechten van Khadr had geschonden omdat hij als een meerderjarige ondervraagd werd over zijn banden met Al-Qaeda. Ook zou hij als minderjarige zijn blootgesteld aan marteling, waaronder waterboarding. Medewerkers van Canadese inlichtingendiensten deelden de uitkomsten van die gesprekken met de Amerikanen. Op een persconferentie zei de minister van Justitie Jody Wilson-Rabybould dat “er grote kosten zijn wanneer de overheid de rechten van haar burgers schendt”.

In hetzelfde jaar sloot Khadr een deal met de aanklagers op Guantánamo Bay. Hij bekende schuld aan de dood op een Amerikaanse legerarts - hij zou een granaat hebben geworpen- in ruil voor strafvermindering en vertrek uit de terreurgevangenis. Khadr zegt dat hij alleen schuld heeft bekend om weg te kunnen komen uit Guantánamo Bay. In 2015 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis in Canada.

In een reactie aan het Canadese televisiezender CBC zei Khadr dat de deal “mijn reputatie hier in Canada een beetje herstelt en dat is het belangrijkste voor mij”. Andrew Scheer, leider van de Conservatieve Partij, de oppositiepartij in het land, noemt de overeenkomst “niet alleen verkeerd, maar walgelijk”. Hij roept Khadr op om het geld te geven aan de weduwe van de Amerikaanse legerarts.