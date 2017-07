Meer arrestaties rond Duits kinderpornoforum

In de zaak rond het kinderpornoplatform Elysium heeft de Duitse politie tot op heden veertien personen gearresteerd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie vrijdag. Donderdag werd al bekend dat het netwerk door de politie is opgerold en dat de beheerder van de website in juni werd opgepakt.

Van de veertien arrestanten worden twaalf verdacht van het seksueel misbruiken van kinderen. Een 28-jarige Oostenrijkse verdachte zou zijn eigen kinderen hebben misbruikt en op de site beelden hebben aangeboden.

Onderzoek

De Duitse justitie deed de afgelopen vijf weken uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van kinderporno via internet. De website Elysium bevond zich op het zogenoemde darknet, een deel van het internet waar gebruikers onder meer hun identiteit kunnen verbergen. Het netwerk had 87.000 gebruikers en was sinds november 2016 in de lucht.

Omdat het platform ook veel internationale gebruikers had - er waren chatrooms in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans - riep de Duitse justitie de hulp in van Europol. Daarom worden ook buiten Duitsland meer arrestaties verwacht, zo meldt de Duitse justitie.

Verdachten

De hoofdverdachte in de zaak is een man van 39 uit Limburg-Weilburg. Hij wordt als beheerder van het netwerk gezien als de persoon die het platform mogelijk maakte. Hij werd in juni gearresteerd bij de doorzoeking van zijn woning in de landkreis Limburg-Weilburg.

Andere arrestanten zijn onder meer een 61-jarige uit Landsberg am Lech die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee kinderen van 5 en 7 jaar oud en een 56-jarige uit Main-Tauber-Kreis die verantwoordelijk was voor het openen van chats op de website.