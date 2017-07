GE, Merck en Canon overtraden EU-regels voor mededinging

Multinationals General Electric, Canon en Merck moeten vrezen voor flinke boetes voor overtreding van de Europese mededingingsregels. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager hebben het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) en de Duitse farmaceut Merck onjuiste of misleidende informatie verstrekt, terwijl het Japanse Canon al een overname zou hebben doorgevoerd voordat Brussel daarvoor toestemming had gegeven. De Commissie dreigt met boetes tot 1 procent van de omzet (bij GE en Merck) en tot zelfs 10 procent van de omzet (voor Canon) als vast komt te staan dat de partijen bewust of door nalatigheid over de schreef zijn gegaan.

Vestager in een statement:

„We kunnen ons werk alleen doen als we kunnen vertrouwen op de medewerking van de betrokken ondernemingen: zij moeten goedkeuring verkrijgen vóórdat ze hun transacties uitvoeren en de informatie die ze verstrekken moet volledig en correct zijn.”

Dat was dus niet het geval, stelt de Commissie. In het geval van Merck valt Brussel over de gang van zaken rond de overname van het Amerikaanse chemie-bedrijf Sigma Aldrich in 2015. De twee partijen zouden een veelbelovend innovatieproject hebben verzwegen. Was dat niet gebeurd, dan had de Commissie geëist dat dit was afgestoten. Uiteindelijk gebeurde dat pas een jaar later.

Ook bij GE betreft de beschuldiging een onderzoeksproject, in dit geval naar technologie voor de bouw van windmolens. Daarover zou het Amerikaanse bedrijf onjuiste en misleidende informatie hebben verstrekt bij de overname van het Deense energiebedrijf LM Wind Power. Canon tenslotte zou de overname van Toshiba Medical Systems, een dochteronderneming van technologieconcern Toshiba, hebben doorgevoerd voordat het daarvoor toestemming had. Daarvoor gebruikte Canon volgens de Commissie een getrapte transactie, waarbij een „interim-koper” werd ingezet.

Twee maanden geleden greep Vestager ook al in bij een overnamezaak. Ze legde Facebook toen een boete op van 110 miljoen euro omdat het internetbedrijf verkeerde en misleidende informatie verstrekte rond de overname van de chatdienst WhatsApp in 2014.