Kittel pakt nipt derde etappezege

Wielrenner Marcel Kittel heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Na de massasprint in Nuits-Saint-Georges moest er een finishfoto aan te pas komen om te zien dat hij Edvald Boasson Hagen had geklopt - het scheelde millimeters. Michael Matthews werd derde, de Nederlander Dylan Groenewegen eindigde als zesde.

Het is Kittels derde etappezege deze Ronde van Frankrijk. Hij neemt de groene trui voor het puntenklassement over van de Fransman Arnaud Démare. Donderdag sprintte de Duitse renner van Quick Step ook als eerste over de streep. Zondag won Kittel in Luik de tweede etappe.

Chris Froome, de leider in het algemeen klassement, hoefde in de vlakke rit over 213,5 kilometer van Troyes naar Nuits-Saint-Georges niet te vrezen voor zijn gele trui. Hij leidt de Tour nog altijd met twaalf seconden voorsprong op Sky-ploeggenoot Geraint Thomas en veertien op Fabio Aru. Laurens ten Dam is op de 42ste plek (+05:04) de beste Nederlander.

Van Baarle op kop

De Nederlander Dylan van Baarle reed het grootste deel van de dag op kop. De koers was nauwelijks onderweg, of de Cannondale-renner vormde samen met Maxime Bouet, Manuele Mori en Yohann Gène een ontsnapping.

Erg veel ruimte kregen Van Baarle en zijn medevluchters niet van het peloton - hun voorsprong bedroeg maximaal vier minuten, en schommelde meestal zo rond de twee minuten. Met nog zes kilometer te rijden werd het viertal ingerekend. Van Baarle kreeg de prijs voor meest strijdlustige renner van de dag.

Ook woensdag zat Van Baarle al mee in een kopgroep die lang voorop reed. Toen werd de 25-jarige renner pas aan de voet van de slotklim naar La Planche des Belles Filles terug ingerekend door het peloton. Van Baarle reed deze Tour al ruim 350 kilometer aan kop. Alleen de Belg Frederick Backaert, die vrijdag gewoon in de grote groep fietste, legde met 391 meer meters af in de kopgroep.

Drie lastige beklimmingen

Klassementsleider Froome had vrijdag dus een relatief eenvoudige dag, maar dit weekend moet hij aan de bak om zijn gele trui te verdedigen. Het Tourpeloton gaat zaterdag in de achtste etappe het Jura-gebergte in. Tijdens de rit van Dole naar Station des Rousses (187,5km) moeten de renners drie lastige beklimmingen nemen. De top van de zwaarste, de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes van de eerste categorie, ligt op tien kilometer van de aankomst.

De achtste etappe van Dole naar Station des Rousses. Afbeelding Tour de France

De etappe van zondag belooft nog zwaarder te worden. Dan staan tussen Nantua en Chambéry liefst drie Jura-cols van de buitencategorie op het programma. Maandag kunnen de renners op de eerste rustdag bijkomen van de in totaal 4.600 hoogtemeters die ze in de negende etappe moeten overwinnen.