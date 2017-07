Kabinet wil af van afdrachtregeling SP

SP-politici mogen binnenkort niet meer rechtstreeks hun vergoeding over laten maken naar de partijkas. Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) gaat met Tweede en Eerste Kamer en met de lagere overheden in gesprek om deze afdrachtsregeling van de partij te stoppen. De vergoeding die politici ontvangen voor hun werk in parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden moeten zij zelf ontvangen. Plasterk heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad, aldus ANP.

Honderden SP-politici laten hun vergoeding rechtstreeks overmaken naar partij. De SP heeft, al sinds 1974, een afdrachtsregeling. En een vrij draconische ook: doel is dat alle volksvertegenwoordigers op ongeveer een modaal inkomen uitkomen. Alles daarboven blijft in de partijkas. Welk percentage is niet voor alle volksvertegenwoordigers hetzelfde, want het inkomen verschilt. Een deeltijd raadslid krijgt minder dan een fulltime Kamerlid.

Vervolgens krijgen zij een netto “normbedrag” van 2.750 euro per maand door de partij overgemaakt. Daarboven komt nog jaarlijks een bijdrage vakantiegeld (8,5 procent) en een eindejaarsuitkering (8,5 procent).

‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

Deze socialistische regeling gaat uit van “gelijke monniken, gelijke kappen”. De gedachte is dat raadsleden, wethouders en Kamerleden niet veel meer hoeven te verdienen dan het volk dat zij vertegenwoordigen.

Plasterk had in december aangegeven dat hij deze regeling “onwenselijk” vindt. In februari besloot de rechter dat de gemeente Noordoostpolder de raadsvergoeding van de fractievoorzitter van de SP niet op de bankrekening van de landelijke SP gestort mag worden. Volgens de rechter is dat in strijd met de grondwet. Daarin staat dat volksvertegenwoordigers “zonder last” moeten opereren.

Plasterk onderstreepte dat hij volksvertegenwoordigers die geld willen afdragen aan hun partij in principe niets in de weg wil leggen. Maar dat kan niet via de afdrachtsregeling van de SP, omdat die op een rechterlijke uitspraak is gestuit. Als Kamerleden zelf een deel van hun vergoeding in de partijkas willen storten is er echter geen probleem, zei hij. De PvdA-minister ontkende ook dat hij erop uit zou zijn de SP de voet dwars te zetten.