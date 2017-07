‘Ik stuur deze brief voor als ik de reis niet overleef’

Wat weten we over de Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak?

In die landen zijn ongeveer 140 volwassen Nederlandse mannen die meevechten met IS of andere jihadistische groeperingen. Daarnaast zijn er tachtig Nederlandse kinderen en zo’n veertig moeders in het strijdgebied. Bronnen zeggen dat velen van hen in en rond steden als Raqqa en Mosul verblijven, waar hevig wordt gevochten. Een van de Syriëgangers, Marouane B. uit Arnhem, liet deze week van zich horen. Hij zei in Raqqa te verblijven en te willen terugkeren naar Nederland. „De oorlog is heel heftig nu hier”, schreef hij. „Ik stuur deze brief voor het geval ik de reis niet overleef.”

Lees ook een hoofdredactioneel commentaar van NRC: Het blijven onze Syriëgangers

De kans is groot dat Marouane al voor zijn reis in Raqqa sterft, als hij inderdaad in de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat is. „Buitenlandse strijders die in Raqqa zijn, zullen daar sterven. Dat is de missie”, zei Brett McGurk, speciale gezant van de Amerikaanse president Trump vorige week. McGurk was toen zelf in de buurt van Raqqa.

Wie elders in Syrië of Irak verkeert, heeft meer kans om te overleven. IS-strijders, dus ook Nederlanders, wijken uit naar het gebied rond Deir al-Zor, naar het Zuid-Westen van Syrië, en in het woestijngebied van de grens met Irak. Daar begon IS ooit.