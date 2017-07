Holleeder: ik ben al veroordeeld door het hof

Willem Holleeder kwam vrijdagochtend fluitend de zaal van de Amsterdamse rechtbank binnen lopen, dat doet hij wel vaker. Maar toch maakt hij zich grote zorgen. „Ik ben al veroordeeld door het hof”, zei de Heinekenontvoerder naar aanleiding van het arrest van het hof in de liquidatiezaak Passage.

In dat arrest concludeert het hof dat Holleeder samen met een andere verdachte de opdracht heeft gegeven voor de moord op onderwereldrivaal Kees Houtman in 2005. Twee jaar later werd Holleeder al veroordeeld voor de afpersing van Houtman. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland stelde de rechtbank met belangstelling kennis heeft genomen van het oordeel van het hof maar „uiteraard” een eigen afweging zal maken.

Het onderzoek in de strafzaak vordert gestaag. De zussen Astrid en Sonja Holleeder en ex-vriendin Sandra Klepper zijn inmiddels gehoord bij de onderzoeksrechter. Dat geldt ook voor een fors aantal andere getuigen.

Toch maakt met name de verdediging zich zorgen over de voortgang van de zaak die inmiddels ruim twee decennia geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld beslaat. Het grootste probleem is het digitaliseren van oude onderzoeken waarin Holleeder een rol heeft gespeeld als verdachte of betrokkene.

Digitale doorzoekbaarheid noodzakelijk

Het strafdossier is zo omvangrijk dat digitale doorzoekbaarheid noodzakelijk is, vinden alle procespartijen. Dat digitaliseren gaat echter langzaam. Het Openbaar Ministerie hoopt dat het hele dossier in november gedigitaliseerd is en doorzoekbaar. De verdediging vindt dat te laat gezien de geplande start van de inhoudelijke behandeling in januari 2018.

Ondanks zijn zorgen werd vandaag ook nog een meevaller bekendgemaakt voor Holleeder. Het onderzoek naar een moordopdracht die hij vanuit de gevangenis in Vught zou hebben verstrekt heeft uitgewezen dat dit niet waar is.

De belangrijkste getuige in deze zaak, een Antilliaanse medegedetineerde van Holleeder, heeft bij de onderzoeksrechter toegegeven dat hij het hele verhaal heeft verzonnen in de hoop dat hij kon terugkeren naar zijn geboorteland. De verdenking aan het adres van Holleeder, die sinds het voorval in 2016 in volledige isolatie zit en buiten zijn advocaten geen contact heeft met medeverdachten en de buitenwereld, zal daarmee komen te vervallen.

Wat overblijft is de beschuldiging van betrokkenheid bij vijf moorden en een doodslag.