Grace Jones spettert, Shorter werd gesmoord in weelderigheid

Vanaf het moment dat het toneelgordijn naar beneden valt, zuigt ze alle aandacht op: de 69-jarige popdiva Grace Jones, headliner op de openingsavond van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Gebodypaint geeft ze een visueel spetterend optreden waarin ze achtereenvolgens een gouden doodshoofdmasker, wapperende hoofdtooi en een glitterbolhoed draagt, en vol theater een aantal van haar grootste hits vertolkt.

Jones begint wat tam. Het dubby ‘Nightclubbing’ zingt ze met een krachteloze stem. Bij ‘Private Life’ zit de theatrale zangeres op handen en voeten op het podium en schudt ze met een hoofdtooi en een staart, terwijl ze met indringende blik de zaal inkijkt. Een hoogtepunt is het heerlijk stuwende ‘Shananigans’. Een man met bodypaint danst atletisch rond een paal, een ander zwaait met Grace Jones-vlaggen. Grace Jones eindigt met een stevig groovend ‘Pull Up To The Bumper’, dat ze deels zingt terwijl ze door een beveiliger wordt rondgedragen, en ‘Slave To The Rhythm’, waarbij ze eindeloos blijft hoelahoepen.

Trombone Shorty.

Foto Andreas Terlaak. Morris Kliphuis tijdens de premiere van zijn compositie Dimlicht.

Foto Andreas Terlaak. Trombone Shorty en Morris Kliphuis.

Foto’s Andreas Terlaak

Jonge blazers

Op het terrein van jazz was het een avond van jonge opkomende blazers. Openingsact Morris Kliphuis maakte indruk met de compositieopdracht die North Sea Jazz jaarlijks uitschrijft. Kliphuis is uitzonderlijk op hoorn – een moeilijk beheersbaar instrument waarmee in de jazz makkelijk van de noot af te vallen is. In zijn werk Dimlicht wierp hij met sextet de deuren wijd open: een popritmesectie van drums, bas en toetsen met abstracte improvisatie. Hij zette breed in, heel lyrisch samen met saxofonist Mete Erker op gruizige grooves, of juist gevoelig in lange frasen met veel lucht.

De band van Greg Ward, 10 Tongues, bevat veel leden die de hete jazz van nu kneden en zat vanaf de eerste noot op het juiste spoor. Trombonist Trombone Shorty sloeg deze avond door: zijn ‘New Orleans-jazz’ kreeg een te flinke feestneus.

Dan de levende jazzlegende saxofonist Wayne Shorter. Zijn kwartet speelde met het Vlaamse Casco Philharmonic, maar dat had een minder geslaagde uitwerking. Shorter zat teveel als gast bij zijn eigen muziek. Bij hem is het altijd wachten op die ene frase die alles overbodig maakt. Nu werd veel gesmoord door de wollige weelderigheid van het orkest.