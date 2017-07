Gemeente Den Haag wil aandelen Eneco verkopen

De gemeente Den Haag wil zijn belang in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het besluit.

Den Haag is met een belang van 16,55 procent de een na grootste aandeelhouder in Eneco. Gemeente Rotterdam, met 31,69 procent van de aandelen, besloot al eerder zijn aandelen in de verkoop te doen.

Gedwongen splitsing Eneco

Het energiebedrijf is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Alle aandeelhouders moeten voor 31 oktober 2017 een besluit nemen of ze hun belang willen houden in Eneco.

Het bedrijf verloor in januari een jarenlang slepende rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het verzette zich, net zoals het Zeeuwse energiebedrijf Delta, tegen de splitsing van zijn netwerkbedrijf. Sinds 1 februari opereert netwerkbedrijf Stedin, dat energie levert aan klanten, los van energieleverancier Eneco.

In een bijgevoegd consultatiedocument schat de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco dat het bedrijf tussen de 2,5 en 2,9 miljard euro waard is. Dat is ongeveer 500 tot 580 euro per aandeel. De AHC beklemtoont dat dit een ruwe schatting is en dat “het de vraag is of dit de waarde is die beleggers en kopers bereid zijn te betalen voor de onderneming.”