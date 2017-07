G20-activist: ‘Het is geen legitiem forum’

„Ergerlijk”, noemt de Duitse activiste Judith Amler het, dat sommige tegenstanders van de G20 in Hamburg geweld gebruiken. En ergerlijk ook dat daar beelden van zijn. Want die overschaduwen het vreedzame protest tegen de top van staatshoofden en regeringsleiders van de negentien grootste industrielanden en de Europese Unie.

Enkele tientallen gemaskerde figuren in het zwart, van het zogeheten Zwarte Blok, stormden vrijdagochtend een straat in van een welgestelde wijk van Hamburg in, sloegen autoruiten kapot, staken auto’s in brand – op een filmpje op YouTube is het allemaal te zien. In een andere wijk gooide zo’n groep de etalages van winkels en banken in, of ramde ze stuk met uit de grond gerukte verkeersborden. Bij een consulaat vloog een grote steen door de ruit. En een vrouw die relschoppers met haar telefoon filmde, werd geslagen en geschopt.

‘Welcome to hell’

Amler (33) heeft er niets mee te maken, benadrukt ze, net zo min als de overgrote meerderheid van de vele tienduizenden demonstranten die in Hamburg tegen de top betogen, ook deze zaterdag nog. Geweld wijst ze af. Ze is donderdagavond ook niet naar de betoging ‘G20: Welcome to Hell’ gegaan, die was georganiseerd door een radicale groep, en eindigde in een confrontatie met de politie.

Maar dat betekent niet dat Amler zich aan de regels houdt. Ze gelooft in burgerlijke ongehoorzaamheid als middel van protest. Dat blijkt als ze vrijdagochtend om zeven uur met enkele honderden medestanders probeert de zwaar bewaakte zone binnen te dringen waar van de autoriteiten niet gedemonstreerd mag worden – in verband met het vervoer van de hoge gasten. „Een democratievrije zone”, zegt Amler honend. En dan probeert ze, hollend en op de hielen gezeten door oproerpolitie, het verboden gebied in te komen.

Geen legitiem forum

Het verstoren van de logistiek van de top is één van de manieren waarop de demonstranten hun bezwaren tegen de G20 onder de aandacht willen brengen. „Het is geen legitiem forum”, zegt Amler. „De landen van de G20 zijn deel van het probleem van onrechtvaardigheid waarmee de wereld kampt. De G20 moet opgeheven worden, de onderwerpen waarover ze spreken horen thuis bij de Verenigde Naties.”



Amler, die in Beieren woont, heeft Europese Studies gestudeerd en is vrijwilliger bij ATTAC – een internationale organisatie die kritisch staat tegenover globalisering. Een van de aanvoerders van de ATTAC-acties in Hamburg zegt: „We willen geen ander beleid, we willen een andere samenleving.”

Politie dol maken

Rennend door de stille straten van Hamburg, soms opeens naar links of rechts zwenkend, proberen de actievoerders de politie dol te maken. Amler is in mei naar de zogeheten Aktionsakademie geweest, een vijfdaags, intern opleidingskamp voor actievoerders. Daar is onder meer les gegeven in de zogeheten ‘vijf-vinger-tactiek’, die in 2007 met succes in de praktijk werd gebracht bij de protesten tegen de G8 in het Duitse Heiligendamm.

De betogers trekken in die tactiek niet als een blok op naar een politiekordon, maar verdelen zich in groepjes. De linker ‘vinger’ zwenkt helemaal naar links, waardoor ook de agenten naar links moeten, de rechter ‘vinger’ doet hetzelfde op rechts, zodat het politiekordon ook naar rechts uitgerekt wordt en de kansen voor de middelste ‘vingers’ om er doorheen te breken toenemen.

De 33-jarige Judith Amler bij een protest tegen G20-top in Hamburg.

De eerste poging lijkt te lukken, stellen Amler en de anderen hijgend vast als het is gelukt de zone binnen te komen. Maar al snel heeft de oproerpolitie de rijen weer gesloten en de groep van Amler van twee kanten ingesloten. Dan gaat men maar over tot een zitactie op het asfalt. Een Bondsdaglid van Die Linke, Ulla Jelpke, demonstreert mee als ‘parlementair waarnemer’, zoals op haar gele hesje staat. Ze houdt scherp in de gaten of de politie wel de regel naleeft dat betogers eerst drie keer gesommeerd moet worden te vertrekken, voor ze daar met dwang toegebracht kunnen worden.

Kat-en-muisspel

Uiteindelijk vertrekken ze uit zichzelf op een teken van Jelpke, als de gehelmde agenten na de drie oproepen dreigend dichterbij komen. „Wij zijn vreedzaam, wat zijn jullie?”, scanderen Amler en de anderen. Maar Amler lacht, de dag is nog niet voorbij. Jelpke noemt het optreden van de politie intimiderend, en de veiligheidszone in strijd met de grondwet.



Het kat-en-muisspel met de politie gaat de hele dag door, verschillende groepen eisen zo de aandacht van de politie op. Af en toe werkt de tactiek, maar zelden voor lang. Nu eens zet de politie op zachte kracht een waterkanon tegen de betogers in, dan weer worden ze weggedragen.

Elders in de stad vinden ondertussen andere demonstraties en acties plaats. Eén groep weet met een blokkade te verhinderen dat de Amerikaanse first lady Melania Trump de villa kan verlaten waar zij en haar man zijn ondergebracht.