FIOD pakt directeur uitzendorganisatie bouwbranche op

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag de directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche gearresteerd. Hij zou zich bezighouden met “stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude”, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.

De aanhouding is onderdeel van een internationaal gecoördineerde actie van de FIOD. Er zou in totaal voor meer dan 2 miljoen euro zijn gefraudeerd. Op zestien locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus werd gezocht naar bewijsmateriaal, nadat de FIOD een tip had gekregen van de Belastingdienst. In Nederland werden een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in en rondom Heerlen doorzocht.

Op Cyprus werd naast administratie ook beslag gelegd op valse paspoorten, bankrekeningen en waardevolle goederen waaronder een Jaguar.

Fraude

Vanaf 2013 zou de verdachte als eigenaar van enkele vennootschappen hebben gefraudeerd met het uitlenen van bouwpersoneel aan ondernemingen in Noordoost-Brabant en Limburg. Vier bedrijven die bij deze vennootschappen hoorden, gingen sinds 2013 failliet en lieten een belastingschuld na.

Hoewel loonheffingen wel werden ingehouden bij het personeel, werden deze niet afgedragen aan de Belastingdienst. Geld dat hiermee werd verdiend, werd overgeboekt naar privé-rekeningen of contant opgenomen. Het uitzendpersoneel werd daarna bij een andere uitzendorganisatie ondergebracht, die vervolgens weer failliet ging. Door het herhalen van deze truc, stonden schuldeisers en de Belastingdienst “steeds met lege handen”.

Eind januari werden drie eigenaren van uitzendbureaus in de steigerbouw door de FIOD opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude en witwaspraktijken. Het ging toen om een fraudebedrag van ongeveer 12,5 miljoen euro.