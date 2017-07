Serveerster neemt wraak op een veganist

Examenexposities

Nu ook open: Rietveld Amsterdam, ABK Maastricht. Minerva Groningen opent zondag als laatste. (zie hier een overzicht en de eerdere blogs in deze reeks.).

Groot geworden in een autowereld bij het circuit van Zandvoort. Leonie Hahn heeft er naar eigen zeggen een eeuwige liefde voor auto’s aan over gehouden. Ze studeert nu af met een eerbetoon aan Jack Kerouacs reisroman On the Road. Toepasselijk niet op papier getekend en geschreven maar op de voor- en achterklep van de gedemonteerde Volvo 142 van haar ouders.

Jildou Looge maakt behang op maat. Ze tekent prachtige prints. Van bloeiende groene plantjes gecombineerd met de omtrekken van vliegtuigen, tot een arts and crafts-achtige combinatie van padden en bladeren, en reigers in Japanse sfeer. Te bestellen per meter als behang of stof. Wat, zoals ze op de expositie laat zien, je de kans biedt om in een jurk of pak in het behang op te gaan.

Anne-Marieke Zaal

Anne-Marieke Zaal

Je kan roken vies vinden en je kan peuken nog viezer vinden. Anne-Marieke Zaal doet er wat aan door op de Zwolse examenexpositie een campagne voor het niet meer achteloos op straat weggooien van peuken - waarom is dat normaal? - te starten. “Zwerfpeuken zijn dodelijk voor peuters.” Daarom heeft ze doosjes bedacht waar rokers na hun genot de peuken in kunnen steken. De hele campagne voor haar bewaarpakje, inclusief bushokjesreclame, heeft ze als grafisch ontwerpster al klaar. Indrukwekkend zijn de 150 potten vol vieze peuken die ze op een wand monteerde. Slechts een fractie van de bijna 13,5 miljoen die dagelijks in het milieu verdwijnen, geeft ze aan. anne-marieke.com

Sam Tollenaar

De veganist in de animatie ’t Histaurant. Sam Tollenaar

Een serveerster die gek wordt van een klant die per se veganistisch wil eten. Er zijn eenvoudiger onderwerpen voor een animatie. Maar animatie-designer Sam Tollenaar (Studio Massa) maakt er wat moois van. Ook omdat het restaurant niet voor niets ’t Histaurant heet. De serveerster kan tijdreizen zodat ze uit een ander werelddeel en een andere eeuw iets lekkers voor hem kan halen. En, als de man ondanks al haar moeite nog niet tevreden is, nog eens teruggaat naar die tijd en plaats voor een toepasselijke wraak op deze kieskeurige veganist. Het zijn kleurige tekenfilms in een heldere stijl die een beetje aan Futurama doet denken, de serie van Simpsons-bedenker Matt Groening. studiomassa.nl

Shauni Wagner

Stripverhaal in glas-in-loodraam (detail). Shauni Wagner

Je houdt van striptekenen én van glas-in-loodramen. Shauni Wagner, afgestudeerd in de richting comic design, schrijft in een toelichting dat ze het heerlijk vindt om de hele dag met haar handen werken. En dan geven glas en lood blijkbaar meer bevrediging dan potlood en papier. In de kerk waar de Zwolse examenexpositie is, staat daarom een raam met drie vensters waarop ze op door lood gekaderde stukjes glas een verhaal vertelt over de menselijke behoefte aan gezelschap. Een uil is daarin belangrijk. Het licht in de Grote Kerk valt er prachtig doorheen. Het lood werkt eigenlijk precies hetzelfde als de kadertjes op een gewone strippagina. Grappig hoe Shauni Wagner zo’n oude ambachtelijke vertelkunst verbindt met een modern stripverhaal. moonrosedesign.com

Meike Hakkaart

Eerbetoon aan een dode hond. Meike Hakkaart

Wie wil een afgietsel van de snuit van zijn overleden hond bewaren? Volgens illustrator Meike Hakkaart gaan wij in het Westen te onwennig om met de dood. Zelfs met die van onze huisdeuren. Daarom heeft ze haar hele examenexpositie aan overleden dieren gewijd. Zo laat ze een naakte roodharige jonge vrouw zien die in de groene hei in omarming ligt met haar dode hond. De aanleiding was het overlijden van haar eigen veertien jaar oude hond, schrijft ze in een toelichting. Vertederend en knap is hoe ze op de expositie gebruikmaakt van een kleine nis in een kerkmuur bij haar examenwerk. In die nis ligt een kleine aardewerken replica van haar zwart-witte hond, omgeven door een kring van verdorde rozenbloemen, met links en rechts een rood waxinelichtje. Mooi is ook het witte aardewerken bakje in de vorm van een liggende hond. Onder een dekseltje is een ruimte waar wat ingewanden, ook van aardewerk, liggen. Meike Hakkaart maakt ook afgietsels in tin van pootjes en kaken. artofmeikehakkaart.com