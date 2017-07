Hans Beerekamp gerecenseerd door acht mensen uit de televisiewereld

Probeer het iemand van onder de twintig maar eens uit te leggen. Waarom zou je naar een serie, debat, documentaire of natuurfilm moeten kijken op een moment dat je niet zelf hebt gekozen, maar dat de zender voor je heeft vastgesteld? En waarom maar één aflevering per week?

Ik kan me een paar argumenten van een ouderwetse (‘lineaire’, heet dat) tv-kijker voorstellen, waar een jongere misschien nog enig begrip voor zou kunnen opbrengen. Luiheid bijvoorbeeld, omdat je na een dag hard werken gewoon op de bank wil liggen en consumeren wat de pot schaft. Of omdat het voor een samenleving wel nuttig is als een groot deel van de mensen hetzelfde bekijkt op een avond. Het komt niet vaak voor dat een gesprek bij de koffieautomaat gaat over een de vorige dag aan YouTube toegevoegde video: op dit moment in de hele wereld zo’n vierhonderd uur per minuut.

Die lineaire televisie is in Nederland nog steeds goed voor het grootste deel van de thuisbeeldconsumptie, maar die loopt terug en andere bronnen groeien als kool, vooral bij consumenten onder de dertig. Maar toch blijf dat kampvuur waar we vroeger allemaal omheen zaten ons fascineren. Wie die avond iets anders deed, desnoods een stukje verder op hetzelfde strand, wil toch achteraf horen wat hij gemist heeft, welke liedjes er gezongen werden en wie er met wie flirtte.

Er zijn een paar tv-programma’s die nog voor gemeenschappelijke beleving zorgen: sport- en nieuwsgebeurtenissen, enkele grote shows (The Voice of Holland, Wie Is De Mol?, Boer Zoekt Vrouw, Heel Holland Bakt), de dagelijkse talkshows, vooral DWDD en Pauw of Jinek. Het valt ook aan te raden die niet met vertraging te bekijken, want dan mis je de ophef op Twitter en loop je kans eerder dan je lief is de afloop te weten te komen door een post op Facebook of Instagram.

Als er nog een toekomst is voor lineaire tv, dan is het voor dat soort programma’s, ons aan elkaar bindende kampvuurtjes. Die moeten aan een aantal eisen voldoen: ze moeten live zijn – of in ieder geval nieuw. Er moet een zekere authenticiteit en geloofwaardigheid aan kleven. En: grote groepen verschillende mensen moeten er door geboeid kunnen worden.

Verswinkels

Live programma’s zijn altijd duurder en lastiger om te maken dan ingeblikte. Maar als de omroepen en zenders zichzelf niet transformeren tot verswinkels, en doorgaan met keer op keer dezelfde diepvriesmaaltijden opdienen, zijn ze ten dode opgeschreven.

Er is nog een probleem, en dat is ons sterk afgenomen vermogen tot bewonderen en verwonderen, nu wij onszelf als het centrum van het universum beschouwen. Bewegend beeld wordt steeds kleiner, letterlijk en figuurlijk. Eerst had je alleen de bioscoop, en dat was bijna een religieuze ervaring. Op z’n minst schrok je je een hoedje als de trein van de gebroeders Lumière recht op je af kwam rijden .

Na een jaar of dertig kwam daar nog geluid bij, plus Technicolor en Cinemascope, maar het gemak van thuis beelden consumeren op een televisiescherm woog daar toch ruimschoots tegenop. De mensen en dingen op dat scherm waren al kleiner dan wijzelf en minder helden dan herkenbare gelijken.

Typische tv-helden vind je in een soap of reality show. Ze lijken wel een beetje op de kijker, zijn wat karikaturaler en extremer, maar niet heel veel. Soms kijken we zelfs een beetje op tv-personages neer en voelen we onszelf net iets beter.

Toen Billy Crystal bij een Oscaruitreiking Lawrence of Arabia op zijn telefoon bekeek, moesten we daar nog om lachen. Maar inmiddels is het heel gewoon om bioscoopfilms op het kleinste scherm te volgen. Je kunt ze ook altijd nog met Apple TV of Chromecast naar je superHD-televisiescherm doorsturen.

Vlooiencircus

Maar ook het soort helden dat je op een smartphone volgt is weer een slagje kleiner. Denk aan de vloggers, die ook met een telefoon in de hand (en dus zonder wisseling van camerastandpunt of overdreven montage-ingrepen) hun huis-tuin-en-keukenavonturen met ons willen delen. Als we straks standaard op horloges of Googlebrillen gaan kijken, dan zullen de personages ook een stukje verder krimpen, misschien wel tot het formaat van een vlooiencircus.

De Nederlandse Publieke Omroep is een restant van de verzuiling, overigens net als de tv-recensent.

Betekent dat nu dat de tv van de toekomst zich steeds kleiner moet maken en zich moet richten op nauwelijks meer met het oog waarneembare reality-helden? Ik denk dat dat vernietigend zou uitpakken.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is een restant van de verzuiling, overigens net als de tv-recensent, die het tot in de jaren 80 als zijn voornaamste taak zag om bij voorbeeld zijn katholieke lezers te melden dat ze de vorige avond best hadden mogen lachen om een VARA-programma (of vice versa). Bijna niemand let nu meer op de herkomst van een bepaald programma, al denk ik dat je nog steeds de identiteit van KRO-NCRV kunt ontdekken in Boer Zoekt Vrouw en van BNN-VARA in DWDD.

Maar is dat een legitimatie van het bestaan van een publieke omroep? Die ligt toch eerder in het creëren van gemeenschappelijke beleving voor alle Nederlanders, juist in een tijd van polarisatie en versplintering.

Als er geen verhalen meer zijn die we met z’n allen meegemaakt hebben – en op dat bij uitstek gemeenschappelijke medium van de lineaire televisie een plek hebben kunnen vinden – dan is er geen toekomst meer voor een publieke omroep van en voor iedereen. Maar zover is het gelukkig nog lang niet.

Hans Beerekamp wordt per 1 september opgevolgd door NRC-redacteur Arjen Fortuin

Achter televisiemakers aan het woord

Matthijs van Nieuwkerk, tv-presentator: ‘Voorbeeldige correspondent televisie’ „Het afscheid stemt droevig en weemoedig. Voor Hans omdat de dokter eraan te pas moest komen om hem te vertellen dat aan deze topsport een eind moest komen. Voor mij omdat de tijd waarin Jean-Pierre Geelen mij ’s ochtends in de Volkskrant en Hans mij ’s avonds in NRC bijpraatte over kaf en koren definitief voorbij is. Mooie jaren vond ik. Twee originele wijsneuzen met een scherp floret , met wie ik het trouwens niet altijd eens was, zij ook niet met elkaar. Over Humberto was Hans direct enthousiast, Jean-Pierre niet bepaald. Smaken verschillen, maar ook de verschillen waren vaak food for thought. Hans is een voorbeeldige correspondent televisie geweest. De beste, meest erudiete en de ijverigste. Buitenlandse zenders, vlogs, Netflix, bijna onvindbaar verstopte documentaires; naast de centre courts ontging hem ook op de afgelegen bijvelden volgens mij niets. Hij was in zijn stukken zowel scherprechter, ontdekkingsreiziger als conservator. Mag ik zijn blinde vlek nog noemen? Of is dit niet het moment? We hebben allemaal zo onze eigenaardigheden, maar ik heb nooit begrepen waarom Hans zo zuinig schreef over Paul Witteman. Dat is denk ik meer voer voor psychologen, dan dat daar een aanwijsbare reden voor is. Nou ja, ik zal me vooral Hans’ formidabele inzet herinneren.”

Jean-Pierre Geelen, oud-tv-recensent de Volkskrant: ‘Betere kijker dan ik’ „Ik heb Hans zeer hoog zitten. Hij is hoog begaafd, prettig gestoord en een autoriteit op zijn vakgebied. In mijn jaren als tv-criticus (2009-2015, red.) mocht ik mij graag aan hem optrekken. Hans is een betere kijker dan ik. Door zijn ervaring als filmrecensent zag hij dingen die andere critici minder snel opmerken. Zo hoorde ik hem over het programma De Neven van Eus op de radio zeggen: ‘Wij trappen er als kijker niet meer in als Eus aanbelt bij een zogenaamd verrast familielid, terwijl de cameraman al binnen staat.’ Hans en ik hebben dezelfde manier van kijken en beschouwen. Het enige wat ik soms mis in zijn stukjes is een pointe. Ik houd van afsluitende zinnen. Zijn redeneertrant eindigt soms in rul zand. Hij kijkt beter, ik schrijf misschien iets beter – met nadruk op ‘iets’. Met zijn drang naar volledigheid heeft Hans het zichzelf moeilijk gemaakt. Hij wil alles zien en houdt er krankzinnige werktijden op na: van zeven uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends. Dan betaal je een hoge prijs. Ik ga zijn rubriek missen.”

Floortje Dessing, presentator/tv-maker: ‘Nooit met gestrekt been’ Van sommige recensenten heb ik het idee dat ze hun mening gevormd hebben nog voor ze iets gezien hebben. Als tv-maker kun je op je kop gaan staan, van een stigma kom je niet makkelijk af. Zeker als je bij de commerciële televisie werkt, sta je met 10-0 achter. Hans Beerekamp heeft een open blik, hij gaat er nooit met gestrekt been in. Als een van de eersten schreef hij over Floortje naar het einde van de wereld. Zijn positieve recensie was mooi, maar ik kan zijn opbouwende kritiek ook waarderen. Zo merkte hij over het laatste seizoen op dat het moeilijker wordt te blijven verrassen. Een leermomentje. Ik was erg geraakt door zijn recensie van Floortje terug naar Syrië. Het voelde als een mooi cijfer van de juf. Beerekamp verwoordde in dat stuk wat ik voelde toen ik het tweeluik vanuit mijn hart maakte.”

Jeroen Pauw, tv-presentator: ‘Ik blijf graag rolvast’ „Ik vind de huidige rolverdeling wel geruststellend: de criticus velt sans gêne een oordeel en de beoordeelde, ik in dit specifieke geval, trekt zich er al dan niet iets van aan, maar reageert daar in ieder geval verder niet publiekelijk op. Ik heb mij tot nu toe aan die afspraak gehouden en blijf dus graag rolvast. Los van zijn oordelen heb ik uiteraard zeer veel waardering voor de inzet en toewijding, maar dat soort begrippen wordt al snel bij een afscheid platitudes.”

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter NPO: ‘Zijn column is bij ons vast leesvoer’ „De column van Hans Beerekamp is vast leesvoer voor veel NPO’ers, zoals de netmanagers en directeur televisie. Zijn recensies houden ons scherp en zijn belangrijk voor de blik van buiten op onze organisatie. De ene dag zitten we met samengeknepen billen, de andere dag zie je ons glimmen van trots. Ik heb Beerekamp nooit ontmoet, maar uit zijn columns maak ik op dat hij eigenzinnig en authentiek is. Hij heeft meer met de hogere kunsten dan het volksgevoel. Hij kan de waarde van de publieke omroep goed inschatten. Als geen ander zag hij bijvoorbeeld de schoonheid van de documentaireserie Schuldig. Mooi vind ik het recente interview met hem in de Volkskrant. Hij zei dat hij tv-recensent was geworden omdat hij vindt dat televisie net zo serieus moet worden genomen als andere vormen van cultuur. Daarmee heeft hij de impact van tv op onze maatschappij goed ingeschat. Het was al die jaren vanzelfsprekend zijn column te lezen en er blij of – al dan niet terecht – teleurgesteld van te worden. Die vanzelfsprekendheid zal ik missen.”

Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws: ‘Hij liet kansen liggen’ „Ik ben altijd onder de indruk geweest van de werkopvatting van Beerekamp. Jarenlang ’s nachts werken kan niet goed zijn geweest voor zijn gezondheid, maar het zegt wel iets over zijn betrokkenheid. Beerekamp is een gevestigde naam in de omroepwereld. Hij recenseert al lang en goed. Dan heb je invloed op de beeldvorming rond programma’s. Of ik zijn columns ga missen hangt af van zijn opvolger. Vaste waarden in kranten zijn vertrouwd, maar verandering kan ook goed zijn. Ik was het vaak met Beerekamp eens, maar dacht wel: verdiep je eens wat meer in de bedoelingen van programma’s waarvan iedereen gewend is dat zij er zijn. Wat wil het NOS Journaal bereiken? Waar staat het voor? Volgens de Mediawet maken wij nieuws voor iederéén. Van acht tot 108, ongeletterden tot professoren. Beerekamp kijkt tv als de hoogopgeleide NRC-lezer. Ik vind dat een gemiste kans. Zijn columns hadden nóg sterker kunnen zijn.”

Joost Oranje, hoofdredacteur Nieuwsuur: ‘Moeilijk te evenaren’ „Wat ik zo leuk vind aan Hans als tv-criticus: hij is zo gevarieerd. Hij schrijft even makkelijk over Nieuwsuur als over RTL Late Night, een spelshow of ingewikkelde documentaire. Waar andere critici al snel over de ophef rond een programma schrijven, geeft Hans een vakinhoudelijk oordeel. Over Nieuwsuur heeft hij best veel geschreven – over het algemeen positief. Als Hans schrijft over een mooie zomerserie van verslaggever Gert-Jan Dennekamp over Rusland, tilt hij die erbovenuit. De valkuil voor een programmamaker, of hoofdredacteur, is dat je heel graag wil dat een recensent vindt wat jij met een programma bedoeld hebt. Je bent geneigd geïrriteerd te raken als hij dat anders ziet. Maar daarmee is zijn mening natuurlijk niet minder. Om die reden ben ik voorzichtig met kritiek op tv-critici. Ik kan niet uitsluiten dat ik iets goed heb bedoeld en dat Hans het beter ziet. Al is het tegendeel ook waar, want recenseren is geen exacte wetenschap. Ik denk dat het best lang duurt voor er weer een tv-recensent opstaat die observaties paart aan vakkennis. Hans weet hoe een montage werkt en wat het verschil is tussen een actualiteitenonderwerp in Nieuwsuur en een 2Doc- documentaire. Die kwaliteit is moeilijk te evenaren.”

Paul de Leeuw, tv-maker/komiek: ‘Behoorlijk kritisch’ „Beerekamp begrijpt het vak van tv-maker. Hij ziet wat een decor doet en hoe functioneel een cameratechniek is. Waar hij programma’s op technische inhoud beoordeelt, schrijven andere critici leuke stukjes. Dat maakt hem tot de beste tv-recensent. Beerekamp heeft veel van mijn programma’s gerecenseerd. Hij kon behoorlijk kritisch zijn. Lekker laat! „loopt over van de ideeën en ideetjes, die smeken om een beter doordachte uitvoering”, schreef hij bijvoorbeeld. Die kritiek heb ik ter harte genomen. „Er is werk aan de winkel”, zei ik tegen mijn team. „We zijn er nog niet.” Naar mijn smaak schreef hij te veel over buitenlandse tv, zeker in het begin. Maar verder niets dan lof, ik ga hem enorm missen.”

Interviews