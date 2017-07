De G20 begint, dit staat er vandaag te gebeuren

“Oké, hebben ze tot 3 uur vannacht pal voor je raam in Hamburgse Schanzenviertel gereld, maar laten ze toch ook een fooitje achter op straat”

Ongeveer 12.000 demonstranten deden donderdag onder de leus 'Welcome to Hell' mee aan betogingen tegen de top van de rijkste industrielanden. De politie voerde daarbij charges uit nadat deelnemers aan de protestactie met flessen en andere materialen naar de agenten gooiden.

Bij rellen donderdag tussen betogers tegen de G20-top en de politie in Hamburg zijn zeker 76 agenten gewond geraakt. Drie agenten werden voor hun verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over het aantal gewonde betogers heeft de politie geen informatie gegeven.

Brandweerlieden blussen een in brand gestoken auto vrijdag. Bodo Marks/DPA via AP

Bij het station Hamburg-Altona werden verschillende auto's in brand gestoken met onder meer molotovcocktails. Ook zijn verschillende wegen naar het conferentiecentrum waar de wereldleiders samenkomen door betogers afgesloten.

Nu ingesloten door ME. Na onderhandeling mogen betogers weer weg, maar wel de Rode Zone uit...

Hamburg: ME drijft betogers door brandnetelbosje de verboden veiligheidszone uit #G20

Werd er donderdag al stevig gedemonstreerd in Hamburg, vrijdag zijn de nieuwe protesten alweer vroeg begonnen. Volgens NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel proberen demonstranten al vanaf zeven uur de veiligheidszone van de G20-conferentie binnen te dringen, maar stuiten ze vooralsnog op een overmacht aan ME-leden. Ze worden onder meer de bosjes ingedreven:

Terwijl de Amerikaan tijdens zijn verkiezingscampagne nog stelde dat klimaatverandering een "hoax" was en een verzinsel uit de koker van China, zegt Trudeau dat "het absoluut geen twijfel leidt dat er een klimaatverandering gaande is"

Hij verwijst daarmee naar eerdere beweringen van Trump die stelt dat het akkoord een bedreiging zou vormen voor de Amerikaanse werkgelegenheid. Trump wil inzetten op "schone kolen", daar waar veel landen in het westen juist proberen om minder afhankelijk te worden van de energie uit kolencentrales.

De Canadese premier Justin Trudeau zegt vrijdag in een interview met de Duitse krant Bild dat het tijd wordt dat Trump een leidende rol gaat spelen bij de aanpak van klimaatverandering. "We zullen hem vertellen dat hij een belangrijke rol moet spelen bij het aanpakken van klimaatverandering en het creëren van de juiste banen", stelt Trudeau.

Een van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de G20-top besproken worden, is het Parijse klimaatakkoord. Donald Trump kondigde vorig maand met veel bombarie aan dat de VS uit het akkoord stappen . De vraag is: hoe nu verder?

Welcome to hell

Vrijdag begint in Hamburg de tweedaagse G20-top. Dat betekent traditioneel niet alleen een bijeenkomst van wereldleiders, maar ook een podium voor demonstraties. Donderdag gingen de eerste betogers al de straat op. Hun leus: Welcome to hell. Bij de protestacties raakten 76 agenten gewond.

De autoriteiten verwachten zo'n 100.000 demonstranten. Ze houden er rekening mee dat zo'n 8.000 van hen bereid zijn geweld te gebruiken. Donderdagavond kwam het al tot schermutselingen. Op sociale media is te zien dat vrijdagochtend rond 07.00 alweer nieuwe demonstraties waren begonnen.

De G20 is een groep van twintig economische grootmachten. Ook premier Rutte is in Hamburg aanwezig.