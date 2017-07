Met mijn zoontje van 2 zit ik in de wachtkamer van het ziekenhuis. Een piepjonge KNO-arts haalt ons op. In zijn kamer doet hij zorgvuldig onderzoek. Bekijkt oren en keel met een lampje en stelt mijn zoontje gerust. Dan duikt hij achter zijn computer en begint ijverig te typen. Uit de lange stilte die volgt, begrijp ik dat het consult is afgelopen. Ik beweeg mijn zoontje zachtjes naar de deur en gebied hem op de drempel: „Zeg je dag, jongen?”

„Dag mevrouw!” klinkt het verschrikt van achter de computer. Met blozende wangen zwaait de arts ons uit.

