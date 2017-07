Buitenkijken: Een middag op het strand met een goed boek

Zeeuw „Naar de speeltuin of het strand?”, vroeg jurist Niels (50) aan zoon Kasper (5). Op woensdagmiddag gaan ze altijd samen op pad. Ze steppen door hun stad Den Haag of gaan met de stoomtreinen spelen in het Zuiderpark. Vandaag werd het „al voor de vijfde keer” het strand. Logisch, vindt Niels. Hijzelf is een Zeeuw en gek op het strand, daar moet Kasper wat van hebben opgepikt. En handig, want hun favoriete stuk, ‘Strandslag 10’, is tien minuten fietsen. „Het is overzichtelijk: zand, zee, lucht. Nauwelijks strandtenten en veel kinderen.”

Spetteren Of ze nog wilde zomerplannen hebben? Zeker. Sinds kort fietst Kasper zonder zijwieltjes. „Een beetje bibberig, dat wel, dus deze vakantie gaan we vooral veel fietsen.” En zwemmen, misschien zelfs in zee. „Al zijn golven een uitdaging. Zwemmen is nu vooral springen, rennen en spetteren.”

Plink ploink Met de inhoud van Niels’ rugzak zou je een schoolklas kunnen entertainen. Er komen een bal, auto’s, hapjes, de beachvolleybalset – „plink ploink noemen we dat” – en schepjes tevoorschijn. Vorige week werd daar een „gi-gan-tisch” zandkasteel mee gemaakt „inclusief toren, gracht en tunnel”. Dit keer is vooral kinderboek Dolfje Weerwolfje – Volle maan – interessant. In maart begon Niels met voorlezen uit Dolfje-boeken. Kasper vond het fantastisch. „Ik heb er toen tien gekocht.”

Het lekkerste hapje? „Brusselse wafels.”

Iets vergeten? „De werpring. Je kan er zo ver mee gooien dat er een in zee is verdwenen. Ze drijven niet.”