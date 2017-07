Betogingen van vroeg tot laat

Nog voor de G20 in Hamburg deze vrijdag begon, waren de tegenstanders van de top van twintig grootste economieën ter wereld er al in geslaagd om een schaduw over de bijeenkomst te werpen. Beelden van botsingen tussen demonstranten en politie gingen de wereld over.

Bij een betoging onder het motto ‘G20: Welcome to Hell’ raakten oproerpolitie en radicale betogers slaags. De politie zette waterkanon en pepperspray in en werd zelf bekogeld met flessen en stenen. Tot diep in de nacht bleef het onrustig in de binnenstad. Enkele auto’s werden in brand gestoken, winkels en banken beschadigd.

Hoewel van een veldslag geen sprake was, domineerden de gebeurtenissen het eerste nieuws over de top, meer dan de aankomst van de buitenlandse gasten.

De demonstratie was georganiseerd door zogeheten autonomen, die het geweldsmonopolie van de staat niet erkennen. Van de bijna dertig aangemelde demonstraties tegen de G20 werden van dezen de meeste problemen verwacht. Aanvankelijk verliep de betoging met zo’n 10.000 man vreedzaam. Tot de politie de optocht blokkeerde, omdat enkele honderden deelnemers weigerden zonnebrillen, skimaskers, capuchons en bivakmutsen af te doen. Daarop sloeg de vlam in de pan. Het merendeel van de betogers mengde zich niet in de strijd.

De sfeer is nog steeds ontspannen in grote delen van de stad, zelfs in de binnenstad. Ook rond de demonstratie donderdagavond heerste lang een opgewekte festivalstemming. Bij de confrontatie tussen politie en betogers keken vele honderden anderen van hoger gelegen straten toe met een flesje in de hand, alsof het om een voorstelling ging.

Veilige zone

De staats- en regeringsleiders begonnen hun tweedaagse overleg met een discussie over terrorismebestrijding, later volgen plenaire discussies over klimaat en handel. De top werd voorafgegaan door bilaterale ontmoetingen. Zo ontving gastvrouw Angela Merkel de Amerikaanse president Donald Trump. Ze spraken onder andere over Syrië en Noord-Korea.

Vanochtend om zeven uur begonnen de volgende betogingen alweer. Enkele groepen probeerden de ‘veilige zone’ binnen te dringen waar demonstreren verboden is. Maar de massaal uitgerukte politie wist dat grotendeels te voorkomen. Ook werden pogingen gedaan de haven te blokkeren en het vervoer te hinderen van de regeringsleiders naar het conferentieoord in het centrum van de stad.

Voor de top zijn 15.000 agenten ingezet, die zeer zichtbaar aanwezig zijn en, door de sirenes en de vele helikopters, ook voortdurend hoorbaar. De politie heeft inmiddels om versterking gevraagd. Zaterdag wordt nog een grote demonstratie gehouden waaraan ook veel politici en niet-gouvernementele organisaties meedoen.

Bondskanselier Merkel vond Hamburg, dat bij uitstek heeft geprofiteerd van handel en globalisering, een mooi podium voor de G20. Maar nu krijgt de wereld een stad met oproer te zien. Voor het aanzien van Hamburg is dat niet goed, en ook niet voor het aanzien van Merkel. In de aanloop naar de verkiezingen van 24 september had de top haar kwaliteiten als internationaal staatsvrouw moeten onderstrepen. Nu moet ze uitleggen waarom deze rellen niet voorkomen konden worden.