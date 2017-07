Balletje, balletje in pittige tomatensaus

Illustratie Martien ter Veen

De geur van deze gehaktballetjes kringelt ons trapgang op, helemaal naar boven, waar de studenten in hun kamers wonen. De tomatensaus die in de met olijfolie gevulde pan wordt gegoten, creëert een intense geur die de avond op scherp zet.

Het mengsel van knoflook, peterselie, koriander, een hete peper en tomaat levert een onweerstaanbare basissaus op. Je hoeft niet meer te doen dan die balletjes een voor een in de saus te laten rollen. In een mum van tijd zijn ze gaar. Het lijkt wel magie.

In de loop der jaren zijn we steeds minder vlees gaan eten. Niet om de dieren te redden, maar omdat peulvruchten ook erg lekker zijn. Sinds we met onze dochter de geitenboerderij bezoeken willen we ook de dieren redden.

Een hoekje in de week is gereserveerd voor vlees. Vroeger was woensdag gehaktdag maar ook dat is niet meer. Omdat de saus redelijk dik is kan je de balletjes ook in een pitabroodje doen. Saïda eet ze met Turks brood, ik heb er liever gestoomde basmatirijst bij. Met het brood haalt Saïda het laatste likje van het bord.

In de zomer zijn de vleestomaten groot en zoet, dus dit is een uitstekend moment om met dit gerecht aan de slag te gaan. Bij de Turkse groenteboer pik ik de tomaten eruit die elk moment uit hun schil kunnen barsten. Die geven bij bereiding heel veel smaak af. Met een kwart pond gehakt draai je al snel vijftien balletjes. Neem daarvoor half-om-half gehakt, in ons geval is dat rund met lamsvlees, het rund voor het vlees, het lam voor het zalige vet. Met koriander en komijn worden ze op smaak gebracht.

Dit gerecht schijnt zijn oorsprong te hebben in Andalusië in Spanje, ten tijde van de Moren. Albóndigas worden ze daar genoemd, door de geschiedenis kwamen ze ook in Nederland terecht waar ze door-evolueerden tot de bitterbal. Vlees met een korstje eromheen.

De knoflook en het rode pepertje geven de balletjes de scherpte die ze verdienen. Daar zetten we dan een verkoelende lente-ui-komkommersalade tegenover. Ik sta er altijd weer van versteld hoeveel van die balletjes ik op krijg.

Gehaktballetjes in de tomatensaus

(4-6 personen)

Gehaktballetje

500g gehakt (lams + kalfs); 1 sjalotje, fijn gesnipperd; 1 tl fijn gesneden koriander; 1 tl fijn gesneden peterselie ¾ tl komijnpoeder; ¾ tl peper; zout, naar smaak

Tomatensaus

700g rijpe tomaten, in grove stukken gesneden, met vel; 3 rode punt paprika’s, grof gesneden; Spaanse peper, ontzaad (wil je ’m scherp laat dan de zaadjes zitten, maar kijk wel uit!) ; 2 tenen knoflook; ¼ bosje blad peterselie, grof gesneden; ¼ bosje koriander, grof gesneden; ± 6 el olijfolie extra virgine; ¾ tl peper; ¾ tl zout of naar smaak; ¾ tl paprikapoeder

Meng het gehakt met de overige ingrediënten en draai zo’n 30 kleine balletjes. Zet opzij in de koelkast zodat de smaken intrekken.

Mix in een keukenmachine de paprika’s,

Spaanse peper, peterselie, koriander, knoflooktenen en de olijfolie samen, niet al te fijn.

Verhit een koekenpan (± 26cm) en bak het mengsel op een medium pit ongeveer 10 minuten al roerend totdat de geuren vrijkomen en het meeste vocht is verdampt.

Pureer de tomaten en voeg ze toe aan het geheel.

Meng goed en breng op smaak met peper, zout en paprikapoeder en laat het mengsel zo’n 20 min zachtjes sudderen met de deksel op de pan. Roer tussendoor om aanbranden te voorkomen.

Laat nog eens 10 min sudderen zonder deksel zodat het overtollige vocht verdampt.

Voeg nu de gehaktballetjes bij de tomatensaus en laat het geheel zo’n 10 min doorsudderen met de deksel op de pan. Schud halverwege de koekenpan heen en weer zodat de balletjes onder de saus liggen.

(De saus mag eerder dik dan vloeibaar zijn.)

Komkommersalade

3 minikomkommers; Een trosje honingtomaatjes; een bosje lenteuitjes;

Dressing

1 teen knoflook, gekneusd ; een flinke scheut olijfolie extra vergine, ± 8 el; sap van een ½ citroen; 2 ringetjes Spaanse peper (optioneel); zout en peper naar smaak

Maak eerst de dressing zodat de smaken goed intrekken. Doe alle ingrediënten in een potje met een deksel, schud dit goed en zet opzij.

Proef of de smaken in balans zijn en voeg eventueel toe wat je mist.

Schil de komkommers en de uiteindes ervan. Snij de komkommers in dunne ringen.

Snijd de wortels van de lente uitjes eraf en een heel stuk van het groen tot je ongeveer 3 cm overhoudt. Halveer de uitjes en snijd ze zo dun mogelijk in de lengte.

Snijd de tomaatjes in vieren.

Hussel alle groentes in een mooie schaal en giet de dressing er overheen vlak voor het serveren.