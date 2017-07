Activist Elliott sleept Akzo weer voor de rechter

AkzoNobel mag dan eindelijk af zijn van zijn Amerikaanse belager PPG, het Nederlandse verfbedrijf wordt nog altijd dwarsgezeten door een van zijn eigen aandeelhouders over de afgewezen overname.

Aandeelhouder Elliott stapt wéér naar de rechter, zo maakte het Amerikaanse hedgefonds vrijdagochtend bekend. Elliott, dat een belang heeft opgebouwd van 9,5 procent, is nog steeds boos over AkzoNobels afwijzing van branchegenoot PPG. Het wil via de rechter afdwingen dat aandeelhouders mogen stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott beschouwt hem als de belangrijkste veroorzaker van de structurele weigering van AkzoNobel om met PPG in gesprek te gaan over een overname.

Erg verrassend is deze eis niet. In mei eiste Elliott, samen met een aantal andere aandeelhouders, al eens exact hetzelfde. De Ondernemingskamer, de rechter gespecialiseerd in conflicten in het bedrijfsleven, wees het verzoek toen resoluut af. De bedrijfstop mag zelf weten of ze wil praten over een overname, oordeelde de rechter.

Elliott wil deze nederlaag niet accepteren en probeert het nog een keer, ditmaal bij de voorzieningenrechter. Als extra munitie heeft het hedgefonds nu een enquête gehouden onder mede-aandeelhouders, waar volgens Elliott eenderde op heeft gereageerd. Bijna zonder uitzondering zouden zij „niet tevreden” zijn met de manier waarop de top van AkzoNobel met PPG is omgegaan, tweederde zou „geen vertrouwen” meer in de top hebben.

De zaak lijkt vooral symbolisch, aangezien PPG zijn bod al heeft ingetrokken en voorlopig even geen nieuwe overnamepoging mag wagen – er is nu dus helemaal geen bod om over te praten. Daarnaast treedt Burgmans volgend jaar sowieso af. Herkozen worden kan hij niet, hij zit aan zijn maximale termijn.

Een woordvoerder van AkzoNobel laat weten kennis te hebben genomen van de rechtszaak. Het bedrijf zegt zelf wel degelijk oog te hebben voor zijn aandeelhouders. Zo is topman Ton Bücher druk met ze in de weer, sinds de toestand met PPG heeft hij er al 130 gesproken. Bovendien heeft Akzo zelf ook een enquête gehouden, om een beter beeld te krijgen van hun wensen en verwachtingen. Eind deze maand komt Akzo met een plan om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren.

Mede door de agressieve stijl van partijen als Elliott wil de Nederlandse politiek bedrijven beter beschermen tegen ongewenste overnames. Donderdag nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet oproept een ‘preventieve toets’ in te voeren om vijandige overnames van voor Nederland belangrijke bedrijven te kunnen blokkeren. Daarnaast werkt minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) aan een plan dat bedrijven meer bedenktijd moet geven als ze een ongewenst overnamebod ontvangen.