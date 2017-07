23 Egyptische militairen dood door aanslagen Sinaï

Bij twee zelfmoordaanslagen in de Sinaï-woestijn zijn vrijdagmorgen 23 Egyptische militairen om het leven gekomen. Nog eens 33 raakten gewond. Dat melden de Egyptische autoriteiten aan persbureau AP.

Terroristen ramden met bomauto’s twee legercheckpoints in een dorpje even buiten Rafah, een grensstad die deels in Egypte ligt en deels in de Gazastrook. Na de explosies openden gemaskerde militanten het vuur op Egyptische troepen. Onder de doden die bij dat geweld vielen, is een kolonel van de Egyptische commando’s. Volgens de Egyptenaren zijn veertig aanvallers gedood.

De ligging van Rafah in de Sinaï-woestijn, op de grens van Egypte en de Gazastrook.



De aanslagen zijn nog niet opgeëist. Het is echter goed mogelijk dat ze het werk zijn van Islamitische Staat (IS). De terreurbeweging heeft de afgelopen maanden meerdere bloedige aanslagen gepleegd in Egypte. Afgelopen april kwamen zeker 44 mensen om toen IS twee koptische kerken opblies. In 2015 liet IS boven de Sinaï-woestijn een bom afgaan in een Russisch passagiersvliegtuig. Daarbij vielen 224 doden.

IS gebruikt de onherbergzame en uitgebreide woestijn van het Sinaï-schiereiland als schuilplaats en uitvalsbasis. Regelmatig clashen de terroristen daar met Egyptische regeringstroepen. Sinds 2013 zijn bij gevechten honderden militairen en politieagenten omgekomen.