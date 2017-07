Wietclub wil gecontroleerd cannabis telen

Een Amsterdamse vereniging van hasj- en wietgebruikers wil als eerste in Nederland gecontroleerd cannabis telen. Tree of Life, een zogenoemde cannabis social club, heeft donderdag een aanvraag voor een ontheffing van de Opiumwet ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tree of Life wil cannabis telen voor wetenschappelijk onderzoek. De vereniging van recreatieve gebruikers ziet daarvoor mogelijkheden in de Opiumwet. Daarin staat dat de productie van verdovende middelen is toegestaan voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. „Die begrippen worden niet nader gedefinieerd”, zegt jurist Kaj Hollemans (KH Legal Advice), die de vereniging bijstaat. „Er is ruimte voor interpretatie.”

De leden van Tree of Life halen hun cannabis niet bij de coffeeshop, omdat herkomst en samenstelling daar onbekend zijn. „Wij willen onderzoek doen naar de behoeften van gebruikers als ze weten wat de samenstelling is van cannabis en deze wordt vermeld op een etiket”, zegt voorzitter Rosaria Ricci. „Het onderzoek is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de leden. Ook zijn we benieuwd naar de effecten van gecontroleerde teelt.”

Wetenschappers

Tree of Life heeft bijzonder hoogleraar criminologie Dirk Korf (Bonger Instituut voor Criminologie, UvA) en hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink (AMC) gevraagd naar de uitvoerbaarheid en gevolgen van gecontroleerde teelt te kijken. De wetenschappers schreven een onderzoeksvoorstel.

In de aanvraag staan gedetailleerde voornemens over beveiliging, certificering en locatie – die de vereniging geheimhoudt. De bedoeling is dat investeerders en leden van de vereniging het onderzoek financieren. Voor het onderzoek zouden enkele duizenden planten per jaar worden geteeld.

De aanvraag komt nadat de Tweede Kamer in februari heeft ingestemd met een wetsvoorstel van D66 om na handel en bezit ook teelt van cannabis te gedogen. Dat moet los worden gezien van de aanvraag van Tree of Life, zegt Hollemans. „Het wetsvoorstel is een vreemde constructie, die de strafbaarheid van de teelt niet wegneemt.”

Toch zullen het wetsvoorstel en de lopende formatiebesprekingen van invloed zijn op de aanvraag van Tree of Life, verwacht Hollemans. „We wilden met de aanvraag niet wachten op een nieuwe politieke wind, want die zou wel eens guurder kunnen zijn dan nu.”

Vijf planten voor eigen gebruik

Tree of Life kwam in november 2014 met het plan om op één locatie cannabis te telen voor de leden. De gedachte van de vereniging was dat het op één plek houden van planten van individuen in overstemming was met het beleid waarbij maximaal vijf planten voor eigen gebruik worden gedoogd.

De vereniging toetste het voornemen bij het Openbaar Ministerie. Dat oordeelde in februari 2015 dat de werkwijze van Tree of Life strafbaar zou zijn. Het OM stelde dat geen sprake was van beoogde winst, maar dat de teelt wegens de „schaalgrootte” en „mate van professionaliteit” wel „bedrijfsmatig” was.

De aanvraag van Tree of Life heeft in ieder geval de steun van de gemeente Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan zegde de raad eind 2015 toe Tree of Life te ondersteunen bij de voorbereidingen. Omdat het vinden van een locatie voor de teelt lastig was, heeft Van der Laan voor de vereniging een brief gemaakt waarin hij aangeeft dat de teelt in het geval van een ontheffing toegestaan is.