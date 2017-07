Turkse Amnesty-directeur gearresteerd

De directeur van Amnesty International in Turkije, Idil Eser, is woensdag gearresteerd op het Büyükada-eiland bij Istanbul. Hij werd samen met zeven andere Turkse mensenrechtenactivisten en twee internationale trainers voor verhoor meegenomen, meldt Amnesty. Daar waren ze bijeen voor een training van de Nederlandse organisatie Hivos. De organisatie had donderdagochtend nog geen contact kunnen krijgen met de gearresteerde activisten en medewerkers.

Directeur Emel Kurma van de lokale mensenrechtenorganisatie Helsinki Citizens Assembly zegt dat de Duitse en Zweedse trainer vastzitten op het Büyükada-eiland bij Istanbul, waar de training plaatsvond. De Turkse mensenrechtenactivisten zijn naar een onbekende locatie gebracht. De hoteleigenaar was ook aangehouden, maar kwam rond middernacht weer vrij. Waarom ze zijn gearresteerd, is niet duidelijk. De Turkse autoriteiten hebben nog geen verklaring uitgegeven.

Amnesty Turkey eist onmiddellijke vrijlating van de gevangenen, meldt de organisatie op Twitter. Amnesty International noemt de arrestatie van Eser en de andere mensenrechtenactivisten in een verklaring “grotesk machtsmisbruik”. Op 6 juni werd Taner Kilic, voorzitter van Amnesty International in Turkije, ook al gearresteerd.

De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Hivos heeft contact over de zaak met de VN-rapporteur mensenrechten, lokale partnerorganisaties en advocaten, meldt ANP.