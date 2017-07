Na de bokstraining drink ik nog een biertje met de jongens, daarna met de fiets op het pontje terug naar huis. Halverwege de overtocht realiseer ik me dat ik mijn trouwring bij de training had afgedaan – veiligheidsinstructie van de trainer. Ik vis hem uit mijn portemonnee en schuif hem aan mijn vinger.

Dan vang ik de blik van een jonge vrouw aan de andere kant van de pont. Ze heeft gezien dat ik mijn trouwring weer aandeed. Ze blijft kijken, schudt langzaam haar hoofd. Ik glimlach onhandig en dat maakt het alleen maar erger. Mannen, zie ik haar denken. O, o, o, mánnen!

