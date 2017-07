Succesvolle PvdA’ers bevestigen Baudet-frame

Vandaag gaat de Tweede Kamer met zomerreces. Tot 5 september, of wanneer er een nieuw kabinet is. De onderhandelaars trekken erop uit, naar de overkant van de straat. PvdA’ers vinden snel banen buiten Den Haag, maar krijgen daarvoor geen lof maar het verwijt onderdeel van een kartel te zijn. En moet Buma het kabinet in?

UITSTAPJE I: De totale formatiestilte is weer neergedaald op het Binnenhof. Elke dag worden braaf de vergadertijden bekendgemaakt en dat is het dan. Maar volgende week gaan de acht onderhandelaars met Gerrit Zalm op excursie. Maandag en dinsdag wordt er onderhandeld in … het Johan de Witthuis. Een zeventiende-eeuws rijksmonument aan de Kneuterdijk, welgeteld vier minuten lopen van de Stadhouderskamer. Het oorspronkelijke plan was om weg te zijn van het Binnenhof en ergens “in de buurt van Den Haag” twee dagen op elkaars lip te zitten, inclusief overnachting. Doorzakken, elkaar diep in de ogen kijken, weten wie er het hardste snurkt, dat werk. Nu is dat gereduceerd tot samen eten en het is de bedoeling dat de onderhandelaars die niet in Den Haag wonen daar wel zullen overnachten. Als we de randgemeenten meetellen, kunnen Rutte, Buma en Zijlstra gewoon op de fiets naar huis. Overigens, niet om iemand te ontmoedigen, maar de door Herman Tjeenk Willink samengestelde combinatie Paars Plus onderhandelde er in 2012 ook. Kortstondig.



Uitstapje II: De buitenlandse reizen van Rutte mogen de formatie onder Zalm niet meer vertragen. Als de premier vrijdag naar de G20 in Hamburg wil, moet Zijlstra de honneurs in Den Haag maar waarnemen. Volgende week woensdag en donderdag is de agenda echter wel leeg. Gert-Jan Segers en Carola Schouten gaan namelijk, met vrienden en familie, naar Berlijn voor een concert van U2. Daarvoor kan het landsbelang echt wel even wachten. En ze hebben plechtig beloofd hun treinreis heen en weer heel goed te benutten voor het bestuderen en bespreken van de formatievorderingen.

Mastodontenwatch: In het enthousiasme over het feit dat er toch een vierde partij wil meeregeren, wordt nog wel eens vergeten dat die maar een hele krappe meerderheid van 76 zetels oplevert. Wie beter dan een partijmastodont om de VVD daar even aan te herinneren. ‘Kleine Frits’ Korthals Altes, die door Mark Kranenburg geïnterviewd werd over zijn anderhalve kilo wegende memoires, maakt zich zorgen: “Voldoende draagvlak is hét grote probleem bij deze formatie. (…) Dan zijn de vijf zetels van de ChristenUnie misschien toch een beetje weinig.” Overigens waarschuwde Henk Kamp daar ook al voor, maar dat was toen er nog met GroenLinks werd onderhandeld.

UITSTAPJE III: Het frame van Thierry Baudet dat de benoeming van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem onwenselijk zou zijn vanwege het ‘partijkartel’ dat elkaar baantjes toespeelt, lijkt meer aan te slaan dat de anti-moslimretoriek van Geert Wilders. De PVV protesteerde gisteren tegen ‘Arnhemmistan’, maar de tientallen mensen die kwamen opdagen hadden meer weg van Wilders-groupies dan demonstranten. Toen Wilders na een half uur vertrok waren ze boos omdat hij geen aandacht aan ze had geschonken.

Baantjescarrousel I: De baantjescarrousel draait inderdaad op volle toeren voor de PvdA. Meest opvallend is de benoeming van staatssecretaris Martijn van Dam tot bestuurslid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Helemaal omdat hij sowieso op 1 september met die baan begint, nieuw kabinet of niet. “Nu dient de politicus het algemeen belang nog slechts zolang het hem uitkomt”, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus. En waar Marcouch door de gemeenteraad is gekozen, zou je denken dat een PvdA’er het laatste is wat de publieke omroep nodig heeft.

Baantjescarrousel II: Je zou kunnen zeggen: hartstikke mooi dat al verschillende PvdA’ers een nieuwe baan hebben en dus geen gebruik hoeven te maken van wachtgeld. Zoals ook voormalig Kamerlid Roos Vermeij, die naar verluidt fulltime bestuurder van pensioenfonds PME wordt. Maar de beeldvorming van het partijkartel lijkt de werkelijkheid te overstemmen, aldus Meeus. Dan helpt het natuurlijk ook niet dat oud-vicepremier Wouter Bos is ingeschakeld om het Europees Geneesmiddelenbureau naar Amsterdam te halen.

RECES: Vandaag gaat de Tweede Kamer met reces na een middag van stemmingen, de traditionele Binnenhof-barbecue en het Nieuwspoort-eindfeest. De meeste Kamerleden van de formerende partijen blijven in de buurt vanwege die besprekingen. Als er een kabinet is, of de onderhandelingen stranden, kan de Kamer zichzelf teruggeroepen. In de laatste week werd nog even extra geld geregeld voor de verpleeghuiszorg. De mini-enquête naar aanleiding van de Panama Papers kwam met haar verslag (wat vanwege de mini-status geen rapport mag heten). En de ‘beleidsrijke’ Voorjaarsnota werd besproken. Plasterk trekt de stekker uit een duur nieuw bevolkingsregister. De Kamer is positief over nieuwe onderzeeboten, á 2,5 miljard euro, maar Defensie wil ondertussen ook veel meer dan de afgesproken 37 JSF-straaljagers. De Kamer kan op vakantie zonder totale paniek over de staat van de Nederlandse middenklasse. Het is misschien maar goed dat de verveelde Tweede Kamer met reces gaat, als Kamerleden tijd hebben om dit soort filmpjes te maken.

BUITEN HET BINNENHOF: Als er ooit verdachten voor het neerschieten van MH17 voor de rechter komen, zal dat in Nederland zijn, werd gisteren bekendgemaakt. In de gemeenteraad van Utrecht is onmin ontstaan over bitterballenquota (wat in combinatie met Wilders’ demonstratie tot creatief gephotoshop leidde). Sportkoepel NOCNSF wilde na de mishandelingszaak van zijn ex-vriendin af van Camiel Eurlings, maar die weigerde zich terug te trekken, meldt de Volkskrant. Nu is het de vraag of hij een VOG krijgt.

WAT WIJ LEZEN: Thierry Baudet, die in een nieuwsbrief naar zijn achterban afgelopen weekend nog klaagde dat zijn Forum voor Democratie door “de gevestigde media” “totaal geboycot” wordt, geeft opnieuw een bijzonder (lang) interview aan een opinietijdschrift. Na Vrij Nederland (“Ik ervaar het als de opdracht van mijn leven: een antwoord formuleren op de zelfdestructie van de westerse beschaving.”) nu HP/De Tijd (“Zijn mijn meningen niet gewoon feiten? Ik heb gelijk en anderen hebben ongelijk.”). Wie de antwoorden overslaat en alleen vragen van de interviewer leest, krijgt overigens een nog dieptreuriger beeld van de Nederlandse journalistiek dan van de manier waarop de NOS in de campagne Wilders bevroeg.

“Vicepremier is de vervolmaking van het lot van het geslacht Van Haersma Buma. Dan kijken zijn voorouders vanaf hun wolk tevreden toe. Hij wordt de man van de rechtsorde, op Binnenlandse Zaken, met politie en veiligheid erbij. Hij is de man die voor het CDA smoel kan geven aan de regering. De Kamer kent hij nu wel.”

CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger zegt in de Volkskrant dat Sybrand Buma eigenlijk geen fractievoorzitter in de Tweede Kamer kan blijven. Eerder raadde Tom-Jan Meeus hem aan minister van Financiën te worden.