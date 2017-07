Stichting Q-koorts-slachtoffers blijft bestaan

Q-support, een stichting die zich inzet voor slachtoffers van de Q-koorts, kan blijven voortbestaan. De Tweede Kamer besloot donderdagavond de stichting 100.000 euro te geven. Daarmee is de sluiting die voor Q-support dreigde voorlopig van de baan.

Aanvankelijk was Q-support, in 2013 opgericht met 10 miljoen euro van de ministeries van Volksgezondheid en Econoische Zaken, bedoeld als een vijfjarig project. Het was de bedoeling dat de stichting in het laatste jaar zou gaan afbouwen. Het geplande einde van Q-support bleek echter veel te vroeg te komen, zei directeur Annemieke de Groot in mei tegen NRC:

“We gingen ervanuit dat het zou gaan om driehonderd patiënten, maar we hebben inmiddels bijna negenhonderd mensen geholpen. Patiënten bleken bovendien zieker te zijn dan we vooraf dachten. En nog steeds melden zich nieuwe patiënten. Tegen hen moeten we nu ‘nee’ zeggen.”

De Kamer stemde in met een motie die CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg samen met de SP, de VVD, de ChristenUnie en D66 indiende. Zij vroegen om extra financiële steun voor Q-support. Bovendien riepen ze de regering op ook in toekomstige begrotingen ruimte te maken voor de stichting. “Er is in de afgelopen periode door Q support veel kennis en kunde ontwikkeld. Het is belangrijk dat deze kennis behouden blijft”, stellen de partijen in de motie.

Door het aantal Kamerzetels (90) dat CDA, SP, VVD, CU en D66 bezitten, was het van tevoren al min of meer zeker dat de motie zou worden aangenomen.

Besmettelijke bacterie

Q-koorts is een besmettelijke bacteriële ziekte die van mens op dier overdraagbaar is. In 2007 begon op geitenboerderijen in de provincies Noord-Brabant en Limburg een grote uitbraak. Honderden mensen raakten besmet. Zij kregen griepachtige klachten, maar soms ook hartontstekingen. Minstens 74 mensen overleden aan de ziekte. Honderden patiënten hielden chronische ziekteverschijnselen over aan hun Q-koortsbesmetting.

Doordat de symptomen van Q-koorts lastig van die van andere ziekten te onderscheiden zijn, wordt de juiste diagnose vaak pas laat gesteld. In de tussentijd kunnen patiënten, die door de Q-koorts veel energie verliezen, op onbegrip stuiten in hun omgeving.

Driehonderd Q-koorts-patiënten spanden vorig jaar een proces aan tegen de Nederlandse staat. Zij vonden dat de overheid tekort was geschoten in de voorlichting over de Q-koorts-epidemie. Daardoor had het volgens de slachtoffers kunnen gebeuren dat zij nietsvermoedend langs besmette bedrijven waren gefietst.

De rechtbank in Den Haag ging niet mee met de aanklacht. Zij oordeelde dat de voorlichting van de overheid afdoende was, omdat er tijdens de uitbraak nog weinig bekend was over de gevolgen van Q-koorts. In april gingen de patiënten in hoger beroep. Ze kregen al eerder bijval van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Die vindt dat de overheid excuses moet maken aan de Q-koorts-slachtoffers.