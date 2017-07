Russische hacker twee jaar de cel in

Een Russische hacker moet twee jaar de cel in voor het inbreken in de computers van een aantal prominente Russen en politici. Dat heeft een rechter in het land donderdag bepaald, meldt persbureau Reuters.

De rechtbank acht bewezen dat Vladimir Anikeyev verantwoordelijkheid draagt voor het hacken van de mail van de woordvoerder van de Russische premier Medvedev.

Anikeyev zou volgens de rechtbank ook aan het hoofd hebben gestaan van het hackerscollectief dat inbrak in de computers van politici. Dat collectief heet ‘Sjaltaj-Baltaj’, ofwel ‘Humpty Dumpty’. Volgens de bronnen van de Russische nieuwssite Tsargrad stonden de hackers van ‘Humpty Dumpty’ in contact met de Amerikaanse geheime dienst CIA.

Anikeyev werd in november opgepakt. Het proces vond achter gesloten deuren plaats wegens de privacygevoelige informatie die tijdens zittingen naar bovenkwam. De hacker kreeg een lagere straf, omdat hij al vroegtijdig in het proces schuld bekende en meewerkte aan het onderzoek.

Internetbeveiligers

Eind vorig jaar werd Sergej Michailov, een medewerker van de afdeling ‘Informatiebeveiliging’ van de geheime dienst FSB, aangehouden. Hij zou volgens de overheid ook deel uit maken van het hackerscollectief ‘Humpty Dumpty’. Rond dezelfde tijd volgde de arrestatie van Roeslan Stojanov, een bekende analist van het vermaarde Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky.

De zaak tegen hen loopt nog en een belangrijke vraag daarbij is, is of de internetbeveiligers ook informatie doorspeelden naar de Amerikanen.