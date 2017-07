Robotvis zwemt als een echte vis

Van deze statische foto is het moeilijk af te lezen, maar de robotvis hiernaast is een van de meest realistische die tot nog toe is gemaakt. Zijn zwemmen lijkt als twee druppels water op dat van een gewone vis. Er zijn aardige Youtube-filmpjes van. Je ziet hem rustig zijn staartvin heen en weer slaan. Dan even niet. Dan weer sneller. Hij beweegt naar boven en beneden, andere vissen ontwijkend. De robotvis heet Miro, wat staat voor marine intelligent robot. Hij is gemaakt door het Zuid-Koreaanse bedrijf Airo, dat hem eind juni demonstreerde op een tentoonstelling in Tokio.

Miro is uitgerust met vier infrarood sensoren op zijn kop, waarmee hij zijn positie bepaalt. In zijn lijf, dat voornamelijk bestaat uit siliconen met een buitenkant van hard zilverkleurig plastic, zit een elektronische zwemblaas die water in of uit pompt. Hij wordt aangestuurd door sensoren die de hoogte bepalen. Miro kan op zijn batterijen urenlang autonoom zwemmen. Er is ook een versie van hem met een camera. De gebruiker kan dan, met een 3D-bril op, zien wat de vis onder water ziet.