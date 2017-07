Politie Hamburg botst met anti-G20-betogers

De politie in Hamburg heeft donderdagavond charges uitgevoerd bij een anti-G20-protestmars in Hamburg. De politie voelde zich daartoe genoodzaakt nadat demonstranten met flessen en andere materialen naar de agenten begonnen te gooien.

12.000 deelnemers aan de demonstratie Welcome to Hell werden tegengehouden door agenten, omdat ongeveer duizend deelnemers gezichtsbedekking droegen. De politie zou de blokkade opheffen als zij hun vermomming afdeden. Demonstranten reageerden door met voorwerpen te gooien. De politie meldt op Twitter dat ze daarop waterkanonnen en pepperspray hebben ingezet. De protestmars is door de organisatie gestaakt.

Bij de ongeregeldheden raakten volgens Duitse media ook mensen gewond, maar het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat.

Bivakmutsen, zonnebrillen en skibrillen

NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel is in Hamburg en meldt dat sfeer in de stad rond de demonstratie ‘af en toe gespannen’ is. “Aan de ene kant gooien betogers met stenen en honderd meter verderop liggen mensen ontspannen met een drankje in het gras”, aldus Eijsvoogel.

Betogers aan de kop van de stoet van Welcome to Hell zien er volgens hem met bivakmutsen, zonnebrillen, skibrillen en capuchons inderdaad onherkenbaar en intimiderend uit:

“Rot op! Rot op! roept publiek, met enkele gemaskerde autonomen ertussen, als ME’ers voorbij lopen. Eén krijgt fles naar zijn hoofd.”

In Hamburg begint vrijdag de G20 waarbij de top van de grootste industrielanden bij elkaar komt. De top duurt twee dagen en veel linkse activisten in Hamburg beschouwen de komst van de G20 als een provocatie. De stad heeft een lange traditie van links en radicaal-links activisme. Dat de wereldleiders uitgerekend hier bijeenkomen, en dan nog wel in de binnenstad, heeft velen in Duitsland verbaasd.