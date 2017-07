Ploeg wil Sagan terug in de Tour

De ploeg van Peter Sagan wil dat de gediskwalificeerde wielrenner weer wordt toegelaten tot de Tour de France. Bora-Hansgrohe maakte donderdag bekend naar het internationale sporttribunaal CAS te zijn gestapt om dat voor elkaar te krijgen.

De wedstrijdjury van de Tour de France zette Sagan afgelopen dinsdag uit de koers. Aanleiding was de elleboogduw die de wereldkampioen tijdens de eindsprint van de derde etappe in Vittel aan Mark Cavendish gaf, waardoor de Brit hard ten val kwam. Bij zijn smak in de dranghekken en tegen het asfalt brak Cavendish een schouderblad. Hij ging de volgende dag niet meer van start.

Volgens Bora-Hansgrohe heeft de Tourjury Sagan uit de koers gezet, zonder hem eerst gehoord te hebben over het incident. In de regels van wielerbond UCI staat dat de juryleden dat wel hadden moeten doen. Bora vindt dat Sagan de val van Cavendish niet veroorzaakt heeft, laat staan met opzet.

‘Grenzen bewaken in massasprints’

Aanvankelijk kwam Sagan weg met een tijdstraf en terugplaatsing in de etappeuitslag. Na protest van Dimension Data, de ploeg van Cavendish, besloot de Tourorganisatie alsnog over te gaan tot diskwalificatie. “Aan het begin van de Tour hebben we de ploegleiders gewaarschuwd dat we in de massasprints de grenzen zouden bewaken. Dat hebben we nu gedaan”, zei juryvoorzitter Philippe Marien dinsdagavond.

Direct na afloop van de gewraakt etappe afgelopen dinsdag bood Sagan al zijn excuses aan bij Cavendish. De Slowaak zei dat hij niet wist dat Cavendish achter hem reed. Op dat moment accepteerde Cavendish de excuses van zijn collega-spinter nog niet. “Ik kan normaal goed opschieten met Peter, maar hier snap ik niks van”, zei de Brit. “Met die elleboog is hij te ver gegaan.”

Intussen zijn Cavendish en Sagan weer on speaking terms met elkaar. Op Twitter begroef het duo de strijdbijl. Sagan tweette twee sprintfoto’s van hemzelf en Cavendish, en wenste de dertigvoudig Touretappewinnaar beterschap. “Het is een genoegen je te kennen. Zie je snel, vriend”, reageerde Cavendish.

Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo 😉 but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF — Peter Sagan (@petosagan) 6 juli 2017