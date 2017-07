Oud-SP-Kamerlid Irrgang naar Rekenkamer

Oud-SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang wordt lid van het college van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer ging donderdag akkoord met zijn voordracht. Irrgang wordt één van de drie leden van het college van de Rekenkamer, dat geleid wordt door president Arno Visser. Irrgang volgt Kees Vendrik van GroenLinks op, die zijn baan bij de Rekenkamer opzegde voor een functie bij Triodos Bank.

De Rekenkamer komt altijd met een aanbevelingslijst als er een plek in het college vacant komt. Eind mei presenteerde de Rekenkamer een lijst van zes namen, inclusief die van Irrgang, maar PvdA-senator en hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Esther-Mirjam Sent stond bovenaan. Een werkgroep van de Kamer buigt zich vervolgens over de lijst en is niet verplicht de aanbeveling te volgen. Na gesprekken met Sent, Irrgang en oud-PVV-Kamerlid Roland van Vliet koos de werkgroep voor Irrgang.

Irrgang zat tussen 2005 en 2012 in de Tweede Kamer voor de SP en was daarvoor jaren lid van het partijbestuur. De ministerraad moet de benoeming van Irrgang nog goedkeuren. Naast president Arno Visser zit ook Francine Giskes van D66 in het huidige college.