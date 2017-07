Of hij nu dood is of mediteert, de goeroe blijft in de vriezer

Goeroe Ashutosh Maharaj mag in zijn vriezer in de Indiase deelstaat Punjab blijven liggen. Dat is woensdag besloten na drie jaar juridisch getouwtrek tussen zijn zoon en zijn volgelingen.

De vraag was: is hij dood of ligt hij te mediteren? En als hij daadwerkelijk dood is, mag het lichaam dan de grote overstap maken naar crematie?

De theorie van volgelingen was dat hij niet dood was, maar in een hele diepe meditatie.

Officieel overleed Ashutosh Maharaj op 29 januari 2014 aan een hartaanval, maar dat konden zijn volgelingen van de religieuze beweging Missie van het Goddelijk Licht niet geloven. Hun theorie was dat hij niet dood was, maar in een hele diepe meditatie. „De medische wetenschap heeft te weinig verstand van yoga. We wachten en kijken”, vertelde woordvoerder Swami Vishalanand aan de BBC in 2014. Ze besloten toen ook dat ze het lichaam niet zouden balsemen, omdat een terugkeer uit de meditatie dan bemoeilijkt zou worden. Daarom werd gekozen voor de vriezer. Zijn lichaam was ook niet gevoelig voor ontbinding gebleken, wat bevestigde dat de goeroe nog leefde.

Dalip Kumar Jha, die zegt dat hij de zoon is van Ashutosh Maharaj, startte een proces tegen de volgelingen. Hij wil zijn vader eindelijk kunnen cremeren. Volgens de zoon zijn de volgelingen uit op Maharaj’s bezittingen, die bij elkaar worden geschat op 120 miljoen dollar.

De rechter hakte uiteindelijk de knoop door: Maharaj mag in de vriezer op zijn ashram (tempelcomplex) blijven. Volgens Dalip Kumar Jha was de rechter gevoelig voor het argument van de volgelingen dat hun leider voor een tijdje is teruggekeerd naar de jaren ’70. Ze legden ook uit dat hij nog steeds contact met ze opnam.

De kwestie kwam zes weken na de dood van Maharaj in 2014 ook al voor de rechter. Indertijd besliste de rechter dat de goeroe weliswaar klinisch dood was, maar dat de volgelingen zelf mochten weten wat ze met het lichaam deden. Of deze rechter ook vond dat Maharaj klinisch dood was, is niet duidelijk – wel dat de goeroe in zijn vriezer blijft. (BBC, AFP)