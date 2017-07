Nieuwe terugkijkdienst NPO Start is een verbetering

Het is een beetje zuur dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) nu net in mijn laatste week als tv-recensent de nieuwe terugkijkdienst NPO Start lanceert, want het maakt veel gedoe rond niet-lineair kijken een stuk comfortabeler. Daar staan nieuwe nadelen tegenover, want het mag natuurlijk ook weer niet te makkelijk worden.

Ik houd nooit zo van kijkjes in de keuken, maar misschien is het handig, ook voor mijn opvolger, als ik probeer uit te leggen hoe ik vele uren tv per dag verstouwde en welke praktische hindernissen ik daarbij ondervond.

Dankzij een Royaal Pakket van kabelaanbieder Ziggo beschik ik over een mediabox met een geheugen van twee en een half uur, een honderdtal digitale zenders, veelal in HD, en een terugkijkservice van onder meer de NPO, die Gemist heet. Die laatste is nogal onbetrouwbaar. In principe staan daar alle programma’s van de laatste tien dagen in, maar een paar keer per maand ontbreekt het hele afgelopen etmaal en bijna dagelijks valt een willekeurige selectie weg. Telefoontjes daarover leren dat volgens Ziggo de NPO dan in gebreke blijft, maar de NPO verwijst naar Ziggo. Het zijn geen vrienden.

Dus begin ik altijd met ‘uitgesteld kijken’: ik kies de belangrijkste zender van die avond, want zappen kan niet met de mediabox, en kijk dan met groeiende vertraging door pauzeren en terugspoelen, of een stukje live analoog elders kijken, tot het einde van de lineaire avond, veelal het late Journaal.

Dan begint het feest van de hindernisbaan die het terugkijken van andere zenders nu eenmaal is. Met een druk op de rode knop kun je naar Ziggo Gemist, maar het is maar afwachten wat er vandaag wel of niet op zal staan. Bovendien heeft na een uur of acht dienst te hebben gedaan de mediabox er meestal geen zin meer in en moet je eerst de stekker losmaken en na een paar minuten herstarten.

Dus is een goed functionerende service van NPO Gemist een welkom alternatief. Maar tot voor kort werkte die slecht, was de beeldkwaliteit belabberd en ging er van alles fout, wanneer ik met AppleTV het beeld van mijn telefoon naar het grote scherm probeerde over te zetten. Net als bij RTL XL gaat het vaak mis tijdens de verplichte commercials. Die spelen bij RTL soms niet goed af via AppleTV, en dan mag je niet meer verder kijken. Het is dus zaak vlak voor de reclame terug te gaan naar je telefoon en daarna terug te keren naar AppleTV.

NPO Start heeft het grote voordeel dat de transfer via AppleTV (en naar ik aanneem ook Google Chrome) feilloos verloopt. Als je bereid bent drie euro per maand te betalen voor NPO Start Plus, dan heb je bovendien nooit meer reclame en redelijk goede HD-kwaliteit. Het is telkens euforie, als het wollige standaardbeeld zichzelf na een paar seconden automatisch scherp zet en naar HD overvloeit. Ook mag je als Plus-abonnee langer terugkijken dan 7 dagen en zelfs vorige seizoenen van series inhalen. Geen geld, zeker in vergelijking met de dure en krakkemikkige Ziggo-service.

Ideaal is het nog niet. De aanmeldprocedure is onlogisch en omslachtig, met verplicht twee keer in- en uitloggen. De app navigeert nog steeds rottig. Je moet er maar opkomen dat je programma’s van de vorige dag moet opsporen onder het kopje Gids. En de voortreffelijke achtergronden bij documentaires (Doc Talks, Gesprek aan de Keukentafel) ontbreken in de app, die moet je weer zoeken op 2doc.nl. Ook had ik de eerste dag problemen met het terugkijken via NPO Start Plus op een gewone laptop, waar pauzeren en terugspoelen niet mogelijk bleek. Dat is nu al verholpen. Kortom: ik denk dat Ziggo een probleem heeft of gaat krijgen.