NOC*NSF vroeg Camiel Eurlings terug te treden

Sportkoepel NOC*NSF heeft dit voorjaar aan Camiel Eurlings gevraagd om zich terug te trekken als bestuurslid, in ieder geval totdat duidelijk was of Eurlings ex-vriendin akkoord was met zijn straf. Dat meldt de Volkskrant. Eurlings zijn woordvoerder bevestigt dat de ex-politicus gevraagd is om tijdelijk terug te treden, maar zegt dat er nooit een formeel verzoek is geweest. “Het is nooit een serieuze optie geweest voor Eurlings.” Hij weigerde dit omdat hij zich onschuldig acht.

Eurlings werd verdacht van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin, in de zomer van 2015 in Valkenburg. Zij deed aangifte van zware mishandeling. De voormalig minister deed in 2016 aangifte tegen haar wegens poging tot afpersing en smaad.

Het OM schoof vorig najaar de verwijten van Eurlings terzijde wegens onvoldoende bewijs. Wel achtte het OM Eurlings schuldig aan “een bewijsbare eenvoudige mishandeling”. In deze zaak werd geschikt. Hij accepteerde in maart een werkstraf voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en heeft die volgens het OM naar behoren afgerond.

“Daarmee beschouwt NOC*NSF dit onderwerp, die met een schikking is afgedaan, verder als een privéaangelegenheid tussen betrokkenen. Ook het IOC ziet de affaire als een vertrouwelijke privékwestie”, meldde de sportkoepel vorige maand.

Kan Eurlings nu nog een verklaring van goed gedrag krijgen? >Dat hangt af van de situatie. Werkgevers kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eisen voordat ze iemand in dienst nemen. Zo’n verklaring is voor iedereen zonder strafblad verkrijgbaar bij screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, zal Justis beoordelen hoe relevant die feiten zijn. Daarvoor kijkt de toezichthouder naar het doel van de aanvraag. Een veroordeling voor rijden onder invloed is voor een toekomstig taxi-chauffeur bijvoorbeeld relevanter dan voor een assurantietussenpersoon. Justis zal bij een aanvraag eerst het justitieel verleden van de aanvrager screenen en neemt daarna namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een besluit over het al dan niet verstrekken van een VOG.

De sportkoepel heeft na de zaak-Eurlings besloten dat bestuurs- en directieleden voortaan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten aanleveren. Dat kan een probleem worden voor Eurlings. De schikking staat op zijn strafblad, waardoor het de vraag is of de ex-politicus een VOG krijgt.

‘Privé-aangelegenheid’

Eurlings heeft van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen maatregelen te vrezen, bleek eerder. In een officiële verklaring liet het IOC weten volledig te zijn geïnformeerd over de kwestie-Eurlings. Nu de zaak buiten de rechter om is afgehandeld, ziet het IOC geen reden hem verantwoording te laten afleggen tegenover de ethische commissie. Zonder tussenkomst van een rechtbank beschouwt het IOC de zaak als een privé-aangelegenheid. Bij een veroordeling had Eurlings moeten vrezen voor zijn positie.

De geschiedenis leert overigens dat een IOC-lid zwaar in de fout moet gaan wil hij zijn positie verliezen. De Fransman Guy Drut werd tot vijftien maanden celstraf veroordeeld in een corruptiezaak, maar de voormalige atleet is nog steeds IOC-lid. Mede doordat de voormalige president Jacques Chirac hem amnestie verleende, kwam hij er voor de ethische commissie van af met een waarschuwing.

Minister

Eurlings was van 2007 tot 2010 minister van Verkeer en Waterstaat (CDA) in het kabinet van Jan-Peter Balkenende. In 2011 voegde hij zich als CEO bij de directie van KLM. In 2014 werd bekend dat Eurlings en KLM ondanks een doorlopend contract, per direct uit elkaar gingen. Hij werd daarop lid van het IOC.