Nederlander in Spanje opgepakt om verstoren stierengevecht

De Nederlander Peter Janssen (31) heeft op donderdagavond samen met een aantal andere leden van de Vegan Strike Group een stierengevecht tijdens de San Fermínfeesten van Pamplona verstoord. De activist voert al jaren actie tegen dierenmishandeling. Hij is vastgezet en afgevoerd.

Het was 22ste keer dat hij tijdens stierengevecht in Spanje de arena in is gesprongen. Janssen werd het voorbije half jaar gezocht door de Spaanse justitie omdat hij de wet meerdere malen zou hebben overtreden. Er liep een opsporingsbevel tegen hem onder meer vanwege het verstoren van een stierengevecht op 3 april 2016 in Madrid.

Janssen heeft zich op 20 juni vrijwillig gemeld bij de rechtbank in Madrid. Sindsdien is het bevel opgeschort in afwachting van een verhoor op 18 september. Daarna wordt bekeken of het tot een strafzaak komt.

Janssen rende donderdagavond de arena in:

Stierenrennen

Tijdens San Fermín staan er negen dagen achtereen iedere dag stierenvechten op het programma. De feesten van Pamplona zijn vooral populair wegens het zogenoemde stierenrennen in de vroege morgen. Dan worden de stieren over een traject van zo´n achthonderd meter door de straten van de Spaanse stad naar de arena geleid. Dit jaar worden er anderhalf miljoen bezoekers verwacht.