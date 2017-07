Met nieuwe afleveringen de oude weer verkopen

Twin Peaks, Full House, Roseanne, Will & Grace, The X-Files. Amerikaanse tv-series waar we lang geleden afscheid van namen, zijn ‘gewoon’ weer terug op het scherm. Niet in herhaling, maar als gloednieuwe seizoenen, mét de originele cast. De revival (of reboot) mag gerust een trend genoemd worden.

Die begon vorig jaar met zes nieuwe afleveringen van klassieker The X-Files en de terugkeer, op Netflix, van de mierzoete jaren 90-familiecomedy Full House. Eind 2016 volgde Gilmore Girls, ook op Netflix. Momenteel verlegt David Lynch weer wekelijks de grenzen van televisiemaken met Twin Peaks – net als in ’90-’91.

Ook het komende tv-seizoen komen meerdere series terug. In september begint in Amerika het negende seizoen van Will & Grace, zo’n elf jaar nadat de slotaflevering werd uitgezonden.

Seizoen 11 van The X-Files komt in 2018. En rond diezelfde tijd zal Roseanne Barr, samen met onder meer John Goodman, Laurie Metcalf en Sara Gilbert, terugkeren in Roseanne – ruim dertig jaar na de eerste aflevering van de immens populaire comedyserie over het working class-gezin.

built-in audience

Zijn de goede ideeën op? Nee, zegt Robert Thompson, hoogleraar televisie, radio en film aan de Universiteit van Syracuse in New York. „Door ze terug te halen hopen de netwerken op een makkelijke, niet al te dure herhaling van het succes.” Neem Full House: geliefd in de jaren 80 en 90, maar ook bij kijkers die daarna de herhalingen zagen. Dat zijn meerdere generaties met goede herinneringen aan het origineel, die nu met hun kinderen nieuwe afleveringen kunnen kijken. Een ‘built-in audience’, noemen ze dat in de tv-industrie.

„Er zijn altijd spin-offs en remakes geweest van series die goed scoorden, in de hoop dat mensen meer wilden van hetzelfde”, zegt media-expert Derek Johnson, hoogleraar aan de Universiteit van Wisconsin–Madison. Maar deze trend, beaamt hij, is iets anders dan de spin-off van Friends die Joey naar Los Angeles volgde of de nieuwe versie van jaren 90-klassieker Beverly Hills 90210 uit 2008. Want in plaats van één of een paar acteurs uit het origineel de oversteek te laten maken naar een nieuwe serie, keert voor een revival (vaak) de volledige cast terug om hetzelfde verhaal voort te zetten.

De manier waarop de Amerikaanse tv-industrie er nu vol op inzet, is opvallend. Volgens Johnson heeft dat alles te maken met de drastisch veranderde manier waarop tv-series gedistribueerd worden en er geld mee wordt verdiend. „Dat tv-zender Fox The X-Files terug heeft gehaald, heeft net zoveel te maken met Netflix als met de fans”, zegt Johnson. „Want met die zes nieuwe afleveringen van vorig jaar werden de 200 oude afleveringen in één klap meer waard.” Dat helpt als er weer over de streamingrechten moet worden onderhandeld.

De revivalknop

Dat juist Netflix het hardst meedoet aan de revivaltrend is ook geen toeval, zegt hij. „Mijn vrouw vond de Gilmore Girls-revival tegenvallen, maar het heeft haar er wel toe aangezet alle eerdere seizoenen, ook op Netflix, nog eens te kijken.” Met één investering van vier afleveringen werden zeven seizoenen uit het archief een stuk waardevoller. „Ik verwacht dat Netflix over een tijdje wéér nieuwe Gilmore Girls-afleveringen bestelt.”

Voor streamingdiensten als Netflix en Amazon is dat aantrekkelijk, omdat ze gokken op de diehard-fans van het origineel die hopen op datzelfde gevoel als bij het origineel (of, zoals bij Gilmore Girls, The X-Files en zelfs Twin Peaks, een beter einde). „Een kleine doelgroep van diehards is niet aantrekkelijk voor de klassieke zenders, die hun programma’s nog steeds moeten verkopen aan adverteerders”, zegt Johnson. „Maar als de fans van Gilmore Girls een abonnement nemen op Netflix speciaal voor de revival, is er kans dat ze abonnee blijven voor de rest van het aanbod.”

Toch doen ook de klassieke zenders nu mee. Zowel Will & Grace als Roseanne wordt straks in Amerika ‘gewoon’ op lineaire tv uitgezonden. „Het zijn niet de culthits die Twin Peaks en Gilmore Girls wel zijn”, zegt Johnson. „Maar Roseanne was wel ooit de best bekeken serie van Amerika. En omdat de acteurs van Friends onbetaalbaar zijn, is Will & Grace the next best thing.”

Hoeveel reboots er nog komen, durft hij niet te voorspellen. „Op een gegeven moment gaat er een aantal falen en blijkt het toch geen garantie voor succes. Maar tot die tijd zullen ze de revivalknop blijven indrukken.”