Kittel sprint naar etappewinst in Troyes

De Duitse wielrenner Marcel Kittel heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. In Troyes versloeg de sprinter van Quick Step onder meer groenetruidrager Arnaud Démare (tweede) en André Greipel (derde). Het was Kittels tweede etappewinst deze Tour. Zondag zegevierde hij ook in Luik. In totaal heeft hij nu elf Touretappes op zijn erelijst staan.

De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo finishte als zesde. Geletruidrager Chris Froome eindigde in het peloton en zag zijn leidende positie in het algemeen klassement niet in gevaar komen. Laurens ten Dam is op de 42ste plek, 5:04 achter Froome, de beste Nederlander in de strijd om het geel.

Nadat de aankomst bergop van woensdag de eerste krachtmeting had opgeleverd voor de klassementsrenners, kreeg het peloton vandaag weer een vlakke etappe voor de kiezen. In de 216 kilometer tussen Vesoul en Troyes zaten slechts twee kleine beklimmingen van de vierde categorie.

Vlak na het vertrek gingen drie renners in de aanval. Perrig Quemeneur, Frederik Backaert en Vegard Stake Laengen kregen ongeveer drieënhalve minuut van het peloton. Zoals dat gaat in vlakke Tourritten, werd het drietal vervolgens beetje bij beetje teruggehaald door de sprintersploegen. Een paar kilometer voor de finish strandde het avontuur van de koplopers.