‘Kans op oorlog’ bij grensconflict tussen India en China

Opnieuw staan Indiase en Chinese militairen tegenover elkaar langs hun 3488 kilometer lange grens. De confrontatie vindt plaats in het berggebied nabij de Indiase deelstaat Sikkim, waar India, China en Bhutan aan elkaar grenzen. Op filmopnames is te zien hoe Chinese en Indiase militairen in dikke winterjassen met elkaar worstelen, terwijl ze elkaar beschuldigen van het illegaal betreden van hun hooggelegen grondgebied.

De confrontatie begon in juni, maar kreeg pas deze week ruime aandacht nadat de Global Times, een spreekbuis van de Chinese regering, schreef dat er „kans op oorlog is”. Daarmee verwezen de Chinezen naar de oorlog van 1962, toen zij India binnenvielen wegens de grensconflicten.

De kans dat India zal terugdeinzen is minimaal.

Volgens de Indiërs begon de huidige confrontatie met de aanleg van een weg door Chinese militairen over het Doklam-plateau – een strategische hoogte die wordt betwist door China en Bhutan. Bhutan protesteerde, maar toen de aanleg van de weg werd voortgezet, riep het India te hulp. Indiase troepen maakten een einde aan de bouwactiviteiten.

Sinds de oorlog van 1962, die India van China verloor, stonden troepen van beide landen vaker oog in oog op betwist grondgebied. Onder meer in 2014, toen tijdens een bezoek van de Chinese president Xi Jinping Chinese militairen hun tenten opsloegen in een gebied dat India tot het zijne rekent.

Militair overwicht

De kans dat India zal terugdeinzen is minimaal. Via de omstreden weg kunnen Chinese militairen een militair overwicht creëren over een zeer kwetsbaar stukje van India: de Siliguri Corridor, ook wel India’s ‘kippennek’ genoemd: een strookje land van 20 kilometer breed dat boven Bangladesh langs naar het oosten loopt, met een noordelijke uitstulping die Nepal en Bhutan van elkaar scheidt en uitmondt in China. De corridor is de enige verbinding over land tussen India en haar zeven noordoostelijke deelstaten.

Wordt het dus oorlog? Volgens experts is dat zeer onwaarschijnlijk. De economische belangen van de twee Aziatische reuzen wegen zwaarder dan hun eergevoel, is de teneur. Bovendien: „Zowel China als India bezitten inmiddels een uitgebreid arsenaal kenwapens, dus ze kunnen geen oorlog riskeren”, zegt buitenland-analist Sreeram Chaulia in de Indiase media. Net als andere experts denkt hij dat China uiteindelijk zal inbinden.

China gaf donderdag aan af te zien van een officiële ontmoeting tussen Xi Jinping en Modi tijdens de G20-top die vrijdag start in Hamburg, omdat “de sfeer” niet goed zou zijn. Dat sluit echter niet overleg over de kwestie uit op lager diplomatiek niveau.