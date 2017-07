‘Jumbo wil supermarktketen Emté overnemen’

Supermarktketen Jumbo heeft samen met een branchegenoot een bod uitgebracht op de Emté-winkels. Dat zeggen bronnen in de markt. De hoogte van het bod is niet bekend. Emté telt 131 supermarkten, de jaaromzet bedraagt 827 miljoen euro. De keten is onderdeel van de beursgenoteerde Sligro Food Group. Zowel Sligro als Jumbo is in het Noord-Brabantse Veghel gevestigd.

De handel in het aandeel Sligro werd donderdag rond het middaguur tijdelijk stilgelegd. Na hervatting steeg de koers met bijna 6 procent, tot ongeveer 40 euro. Aan het einde van de ochtend wilde een woordvoerder van Sligro nog niet reageren op de geruchten over een mogelijk overnamebod. Na het stilleggen van de beurshandel was hij niet meer bereikbaar. Jumbo geeft geen commentaar, zo laat een woordvoerder weten.

Door de overnames van Super de Boer en C1000 wist Jumbo, een Brabants familiebedrijf, uit te groeien tot de onbetwiste nummer twee in de branche, na marktleider Albert Heijn. De omzet van Jumbo (580 supermarkten) bedraagt bijna 6,7 miljard euro. Vorig jaar kocht het bedrijf horecaketen La Place uit de failliete boedel van warenhuisketen V&D.

Volgens de financiële website Mergermarket zou Jumbo Emté samen met supermarktketen Plus willen overnemen, maar bronnen kunnen dit niet bevestigen. Volgens een ingewijde ligt het meer voor de hand dat Jumbo samenwerkt met Coop, aangezien die bedrijven ook zaken deden bij de overnames van Super de Boer en C1000. Tientallen winkels die Jumbo om mededingingstechnische redenen niet kon houden, werden indertijd doorverkocht aan Coop.

In mei zei financieel topman Ton van Veen van Jumbo nog in NRC dat het concern wil blijven groeien. „We hebben een groei-ambitie, die steken we niet onder stoelen of banken.”

In een toelichting op het jaarverslag liet hij toen doorschemeren dat Jumbo weer naar nieuwe overnames kijkt. „De vorige overnames zijn goed verwerkt, de schulden zijn terug op het normale niveau. We zouden in staat moeten zijn weer een overname te doen. Maar dan moet er wel iets te koop zijn.” Hij liet toen in het midden of dat het geval was.

Of Sligro van Emté af wil, is onduidelijk. De omzet van Sligro’s supermarkttak loopt terug. In april van dit jaar, na slechte kwartaalresultaten, liet Sligro weten de supermarktactiviteiten te zullen evalueren. De resultaten hiervan zou het bedrijf op 20 juli, bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers, naar buiten brengen.