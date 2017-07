Waarom groeien de wachtlijsten in de zorg weer?

Binnen de ene medische discipline zijn de problemen groter dan in de andere. De wachttijden voor patiënten met maag- darm- en leverziekten en een allergie zijn in verhouding lang. Ook bij oogheelkunde wordt het geduld van patiënten op de proef gesteld. Dit geldt ook voor patiënten die revalidatie nodig hebben of voor jongeren met complexe psychische problemen.

Misschien kan beter de vraag gesteld worden waar de wachtlijsten niet groeien. Zowel in het ziekenhuiswezen, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg als in de ouderenzorg worden de wachttijden langer. ‘Wachttijden’ dekken overigens beter de lading dan ‘wachtlijsten’, want veelal worden er geen lijsten met volgordes gehanteerd.

Waardoor groeien de wachtlijsten?

Volgens de NZa komt het door een complex van factoren: partijen die slecht met elkaar samenwerken en onvoldoende met elkaar afstemmen. Dat is saillant, want juist de marktwerking die zo door de NZa bewaakt wordt, staat samenwerking en afstemming in de zorg soms in de weg. Lange wachttijden komen ook door „krapte op de arbeidsmarkt in krimpgebieden”. Oftewel: te weinig artsen willen werken in Zeeland, Limburg of Groningen.

Sommige wachtlijsten zijn ook vanzelfsprekend: wie voor een simpele ingreep naar een academisch ziekenhuis wil, zal lang moeten wachten. De universitaire medische centra zijn juist gespecialiseerde instellingen. Een liesbreuk kan je veel beter bij een streekziekenhuis laten doen, al was het maar omdat daar de ervaring ook groter is.

Maar misschien wel de belangrijkste oorzaak van de wachtlijsten noemt de toezichthouder niet: budgettering. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) is financieel gezien een van de meest succesvolle bewindspersonen in de zorg. Zij kreeg de onstuimige uitgavengroei in de zorg onder controle. Dat deed zij via afspraken met de sector waarbij een plafond werd getimmerd voor de uitgaven. Sindsdien is het denken in budgetten in de zorg weer leidend geworden. Net als twintig jaar geleden vertalen de strenge budgetten zich nu in langere wachttijden. Zonder een vergroting van de efficiëntie is dat een wet van Meden en Perzen.