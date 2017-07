Hof spreekt broers vrij voor roofmoord op taxichauffeur

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee broers vrijgesproken van de betrokkenheid bij een dodelijke overval op taxichauffeur Gerard Denz in 2004. In eerste aanleg kregen Dayniel en David F. tien jaar cel, maar het hof oordeelde dat voor veroordeling te weinig bewijs is.

De dood van Denz zorgde onder taxichauffeurs tot grote onrust, mede omdat eerder in 2004 ook al twee chauffeurs waren beroofd. De broers F. werden voor die overvallen veroordeeld. Het onderzoek naar de moordzaak lag echter lange tijd stil, tot het onderzoek in 2010 werd heropend. Dat leverde vier jaar later de veroordeling bij de rechtbank op.

Volgens het hof is het nooit gelukt om forensisch bewijs te vinden dat de broers F. in verband brengt met de dood van Denz. De verdachten hebben iedere betrokkenheid ontkend. Dat onder meer gebleken is dat bij de overvallen en het doodschieten van Denz een wapen van hetzelfde kaliber is gebruikt, achtten de raadsheren onvoldoende.

Begrip

Het hof zegt in de uitspraak te begrijpen dat het oordeel voor de nabestaanden onbevredigend moet zijn, omdat veel vragen onbeantwoord blijven en de dader niet is veroordeeld: