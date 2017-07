Help ons of de kwade krachten gaan winnen in Brabant

Zo maar een junimaand in Brabant: in Helmond worden in een loods op een industrieterrein samen met Europol twee arrestanten geblinddoekt afgevoerd. Behalve een grote hoeveelheid in gasbetonblokken verborgen drugs, worden er grondstoffen voor drugs, wapens en cash gevonden.

Het loopt ons over de schoenen: hoe stevig we ons ook inzetten

Incident twee: de burgemeester van Zundert grijpt op basis van de Woningwet in op de camping Fort Oranje. Een pocket-of-poverty, waar rakkers en stakkers in een criminogene omgeving een vrijplaats hebben gevonden. Drie: in Chaam, een dorpje tussen Breda en Tilburg, vindt een liquidatie plaats. In Zeeland-West-Brabant het elfde levensdelict dit jaar. Meerdere hiervan zijn drugs gerelateerd. Uit onderzoek blijkt een relatie met een criminele groep op Fort Oranje.

Het ging maar door deze maand: vier leden van No Surrender werden deze maand aangehouden voor de ontvoering en zware mishandeling van een clublid gepleegd onder de ogen van winkelend publiek bij Ikea in Breda. Een rapport maakte melding van noodlijdende boeren in Brabant die benaderd worden om leegstaande stallen te verhuren voor drugsproductie.

Ondermijnende criminaliteit

Zeker: het loopt ons over de schoenen. Hoe stevig we ons ook inzetten om in Brabant als een samenwerkende overheid ondermijnende criminaliteit, waarbij onder- en bovenwereld vermengd worden, terug te dringen. Maar het loopt vast, vast in de keten. Gemeenten met tekortschietende middelen voor gezamenlijke handhaving. Politie en Openbaar Ministerie met te weinig capaciteit. Een rechtelijke macht die het niet kan bijbenen en juist bij de rechtbank in Breda, terecht begint met een aparte gespecialiseerde ondermijningskamer.

Daarom: nu de kabinetsformatie in een serieus stadium lijkt te komen, een hernieuwde oproep. Formerende partijen: laat ons niet in de steek. We hebben extra steun nodig: geld voor gemeenten en andere ketenpartners om ook echt als één overheid te kunnen functioneren.

Aanpassing van wetgeving om effectiever te kunnen opereren: de zogeheten Brabantwet. Juist in Zuid-Nederland meer capaciteit voor politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak. Mogelijkheden om meer en sneller geld af te kunnen pakken van criminele organisaties. Maak een ondermijningfonds.

En we snappen het wel: in de komende kabinetsperiode is voor veel zaken geld nodig. Maar let op: ook voor de aanpak van ondermijning. En let wel: dat is iets anders dan alleen maar wat extra geld voor politie. Hoe zeer dat ook nodig is. Kies voor een meerjarige aanpak van ondermijning te beginnen in Brabant en maak dat in de komende kabinetsperiode ook (financieel) mogelijk!

Wat in decennia is scheefgegroeid, roei je niet in één of twee jaar uit. Dit vergt een langjarige investering - wij denken aan vijf á tien jaar - om de gehele strafrechtsketen structureel te versterken.