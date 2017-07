Europarlement wil niet dat Turkije EU-lid wordt

Een meerderheid van het Europees Parlement wil niet dat Turkije nu tot de EU toe kan treden. De parlementariërs zeggen dat de gesprekken over toetreding moeten worden stopgezet als Turkije een omstreden grondwetswijziging doorvoert die president Erdogan meer macht geeft.

Het voorstel van het Europarlement is om een bevriezing van de gesprekken te koppelen aan andersoortige samenwerking met Turkije, maar voorafgaand aan de stemming liet Turkije weten daar niet voor te zijn. Na afloop liet Turkije weten dat er sprake is van een “politieke beslissing”. De beslissing is volgens de Turken genomen op basis van een rapport waarin “valse beschuldigingen staan”.

Rapport Kati Piri

Het rapport waar Turkije aan refereert is afkomstig van Turkije-rapporteur van het Europees Parlement Kati Piri. In april leverde de Nederlandse Europarlementariër van de PvdA een zeer kritisch rapport af over de situatie in Turkije.

Daarin werd onder meer aandacht besteed aan de nasleep van de mislukte couppoging vorig jaar in Turkije, die werd gevolgd door het massaal opsluiten en monddood maken van politieke tegenstanders van Erdogan. Ook het referendum waarbij de Turkse grondwet wordt gewijzigd is de EU een doorn in het oog. De functie van premier wordt afgeschaft waardoor president Erdogan meer macht krijgt.

Het is overigens niet aan het parlement om de gesprekken stop te zetten, maar er gaat wel een belangrijks signaal van de stemming uit naar Turkije. Uiteindelijk gaan de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten erover.