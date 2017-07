Geen deal voor rivaliserende familiebedrijven Jumbo en Sligro

Sligro wijst het bod af, maar toch: Jumbo heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan zijn ‘buurman’. Donderdag lekte het nieuws uit dat Jumbo samen met een branchegenoot de 131 Emté-winkels van Sligro Food Group wil inlijven.

Aanvankelijk weigerde de woordvoerder van Sligro te reageren op de geruchten, maar toen rond het middaguur de handel in het aandeel werd stilgelegd kwam de beursgenoteerde onderneming alsnog met een persverklaring. Zonder Jumbo bij naam te noemen, bevestigt Sligro dat er een „niet bindende en voorwaardelijke bieding op Emté” is gedaan, zoals er „met enige regelmaat [..] interesse in een overname van of samenwerking met Emté” wordt getoond. „Dergelijke biedingen zijn op dit moment niet opportuun en Sligro Food Group heeft dit dan ook laten weten aan geïnteresseerde partijen.” Met welke partij Jumbo optrekt, is niet bekend.

In twintig jaar tijd is Jumbo van een klein familiebedrijfje uitgegroeid tot de één na grootste supermarktketen van Nederland, met 580 winkels en een omzet van bijna 6,7 miljard euro. De afgelopen jaren verraste het concern met de overnames van de veel grotere branchegenoten Super de Boer en C1000. Vorig jaar kocht het de La Place-restaurants uit de failliete boedel van warenhuisketen V&D.

Inmiddels heeft Jumbo een marktaandeel van zo’n 20 procent. Emté heeft met een omzet van 827 miljoen euro een marktaandeel van 2,6 procent. Koploper Albert Heijn heeft 35,5 procent van de markt in handen.

Rivaliteit in Veghel

Hoewel een overname van Emté door Jumbo de verhoudingen in supermarktland niet volledig op zijn kop zouden zetten, is het bod van Jumbo een delicate kwestie. Dat komt met name door de vrij moeizame verhouding tussen de eigenaren van de bedrijven: de familie Van Eerd van Jumbo en de familie Slippens van Sligro. Sligro is een semi-familiebedrijf: eenderde van de aandelen is in handen van de familie, de rest is beursgenoteerd.

Beide bedrijven hebben hun thuisbasis in het Noord-Brabantse Veghel. Er ligt een kanaal tussen, maar hemelsbreed zijn de bedrijven vlak naast elkaar gevestigd. Dit zorgt van oudsher voor enige rivaliteit, weten ingewijden. Voor de familie Slippens zou verkoop aan familie Van Eerd als een nederlaag voelen.

Jumbo is in 1921 opgericht als Van Eerdt Groothandel in Veghel (toen nog met dt). Sligro dateert van 1935. Lange tijd waren Jumbo en Sligro ongeveer even succesvol. Het kantelpunt ligt in 2011, bij de overname van C1000. Jumbo bracht in een veiling het winnende bod uit en kon C1000 voor 900 miljoen euro overnemen van investeringsmaatschappij CVC. Sligro greep ernaast.

Met de C1000-deal sloeg Jumbo een grote slag. Twee jaar eerder had het bedrijf, dat toen 128 supermarkten telde, Super de Boer al overgenomen voor 550 miljoen euro. Van de bijna 300 winkels hield Jumbo er 158, de rest werd verkocht of gesloten. Met C1000 kocht Jumbo er nog eens een kleine 300 supermarkten bij. Officieel 425, maar een deel hiervan moest het concern van de mededingingsautoriteiten doorverkopen.

De omzet van Jumbo steeg van 1,8 miljard euro in 2010 tot bijna 6,7 miljard in 2016 – een toename van 272 procent. De winst bedroeg vorig jaar 109 miljoen euro, 44 procent meer dan het jaar ervoor.

Teruglopende omzet

Bij Sligro liep het, na de gemiste slag om C1000, heel anders. De omzet van het bedrijf, dat bestaat uit een groothandeltak en een supermarkttak, schommelt nog steeds op het niveau van 2010. In dat jaar bedroeg de omzet 2,3 miljard euro. Vorig jaar was dat 2,8 miljard euro. De winst bedroeg 73 miljoen euro, 9 procent minder dan het jaar ervoor.

Sligro slaagt er maar niet in van Emté een succes te maken, getuige de alsmaar teruglopende omzet. Analisten hebben Sligro herhaaldelijk geadviseerd de supermarkten te verkopen, maar tot voor kort voelde het bedrijf daar niets voor.

In april maakte Sligro bekend de supermarktactiviteiten vanwege de slechte resultaten toch te gaan evalueren. Dat is jargon voor: we kijken of we de boel gaan verkopen. De uitkomst wordt volgende week bekendgemaakt, bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Maar wil de familie Slippens Emté wel verkopen aan de Van Eerds?