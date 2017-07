Duitse politie haalt groot kinderpornoforum offline

De Duitse politie heeft een kinderpornoforum met ruim 87.000 gebruikers uit de lucht gehaald. Onder anderen de beheerder van de site, een man van 39 uit Limburg-Weilburg, is opgepakt, meldt de federale politie donderdag. De server waarop het forum werd gehost, is in beslag genomen.

Het kinderpornoplatform Elysium was bereikbaar via het zogenoemde darknet; een deel van het internet dat alleen te zien is met een speciale browser. De site stond sinds het einde van 2016 online. Op 12 juni werd de beheerder opgepakt. In de tussenliggende maanden is volgens de aanklagers een uitgebreid onderzoek gedaan. De site had wereldwijd gebruikers, aldus de aanklagers.

Misbruik

Gebruikers en de beheerder van Elysium hebben zich volgens de Duitse politie niet alleen schuldig gemaakt aan het delen van kinderporno, maar ook aan seksueel misbruik. Sommige slachtoffers waren nog geen twee jaar oud.

Er zijn aanhoudingen verricht in Duitsland en Oostenrijk. Om hoeveel mensen het gaat, is donderdag niet bekendgemaakt. Of ook in Nederland onderzoek wordt gedaan, kon de politie niet direct zeggen.

Darknet

Het darknet, ook wel bekend als darkweb, is via gangbare browsers als Google Chrome, Firefox of Internet Explorer niet zomaar te bekijken. Toegang is mogelijk met speciale programma’s, waarvan Tor de bekendste is. Tor verhult de identiteit van de gebruiker door informatie te versleutelen en via meerdere tussenstations te verzenden. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om de bron of de bestemming van de gegevens die worden opgevraagd te achterhalen.

Hoe de opsporingsdiensten erin geslaagd zijn de beheerder van Elysium te vinden, is donderdag niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat internationaal is samengewerkt met in ieder geval de Oostenrijkse politie.