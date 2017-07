Den Haag heeft meer lokaal nieuws dan A’dam en Utrecht

„Een opvallend groot aanbod.” Dat concludeert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in het onderzoek naar het lokale nieuwsecosysteem in Den Haag, dat dinsdagmiddag gepresenteerd werd. De stad telt zestig aanbieders van lokaal nieuws, die online en offline bij elkaar 120 kanalen aanbieden. Daarmee heeft Den Haag 40 procent meer aanbieders van lokaal nieuws dan Amsterdam, en zelfs 60 procent meer dan Utrecht – twee grote steden waar het Stimuleringsfonds eerder soortgelijk onderzoek deed.

Dat het aanbod in Den Haag hoger uitvalt dan in Amsterdam en Utrecht komt volgens de onderzoekers vooral doordat de gemeente in Den Haag meer inzet op kleine lokale journalistieke initiatieven. Grootste spelers in het lokale nieuws zijn Den Haag FM, Omroep West en AD Haagsche Courant, die samen zorgen voor meer dan 70 procent van het aanbod aan lokaal nieuws. Daarnaast heeft Den Haag een breed aanbod in burgerjournalistiek, vaak gefaciliteerd door de gemeente.

Maar hoewel de gemeente zelf behoorlijk trots is op deze initiatieven, zoals Omroep Scheveningen en de Ypenburgsche Courant, valt volgens onderzoeker Tim van Dijk aan deze kanalen nog veel te verbeteren. „Het zijn vaak sites en platforms waarop gemeentelijke persberichten direct worden doorgeplaatst en nieuws van andere media wordt overgenomen”, aldus Van Dijk. Dat komt volgens hem omdat de journalisten vaak vrijwilligers zijn die geen zin of tijd hebben om zelf nieuws te maken.

Wat voor Haags nieuws de consument te zien krijgt, hangt sterk af van het medium, concludeert het onderzoek verder. Wie zijn lokale nieuws bijvoorbeeld uit kranten haalt, krijgt veel meer over de gemeentepolitiek te lezen dan iemand die online het Haagse nieuws raadpleegt. Daar zijn vooral 112-berichten en uitgaanstips te vinden.

Een inhaalslag valt volgens de onderzoekers nog te maken in het gebruik van verschillende vertelmethodes. „Bij een casestudy naar de kwestie rond Pokémon Go in Kijkduin zagen we dat de media vooral schreven over de overlast”, zegt Van Dijk. Het natuurgebied Westduinpark was vorige zomer een ideale plek om de locatiegebaseerde mobiele game te spelen, wat voor een enorme toeloop zorgde. „Niemand kwam op het idee om de andere kant van de zaak te belichten en bijvoorbeeld een vlogger in de arm te nemen die kon laten zien hoe dat spelletje nou eigenlijk werkt.” Veel lokale media zeggen graag meer te willen doen met online video’s, maar zijn daar – zoals de casestudy uitwijst – nog niet heel scherp op.

Het onderzoek naar het nieuwsecosysteem in Den Haag heeft als groter doel te ontdekken wat voor methoden het beste werken bij lokale media. Uit onderzoek dat het fonds in 2015 publiceerde, bleek dat in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners nauwelijks lokaal nieuws wordt gemaakt. Later dit jaar zal het Stimuleringsfonds het onderzoek uitvoeren in Rotterdam, om in 2018 een totaalonderzoek te kunnen presenteren over de hele Randstad.